Villeneuve no quiere volver a la Fórmula Uno

VILLARS, Suiza (Reuters).— El canadiense Jacques Villeneuve, ex campeón del mundo de la Fórmula Uno, dijo que no quiere volver a la máxima categoría del automovilismo después de ser reemplazado por el japonés Takuma Sato en la escudería BAR.

"Al menos que pueda tener un auto de los mejores, no estoy seguro de considerarlo", dijo a periodistas ayer miércoles Villeneuve, quien fue campeón en 1997 con Williams, al ser consultado sobre si tenía algún plan para volver a la F1.

"Si no hay oportunidades para el 2004, entonces ¿por qué debería haber alguna en el 2005? No lo descarto, pero no estoy trabajando en ello", señaló el canadiense.

El piloto de 32 años llegó a BAR desde Williams en 1999 y se fue de esa escudería luego de negarse a correr en el Gran Premio de Japón --la última carrera del año-- al conocerse que Sato lo iba a reemplazar en la temporada siguiente.

La decisión del colombiano Juan Pablo Montoya, piloto de Williams, de pasar a McLaren para el 2005, podría haber abierto la puerta para que Villeneuve regrese a su ex equipo, pero el canadiense no cree que sea bienvenido.