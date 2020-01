Wanchope, listo para ir a Argentina

FICHAJE.

El delantero costarricense Paulo Wanchope confirmó ayer que está a un paso del fútbol argentino gracias a sus negociaciones con el equipo Rosario Central.

Las intenciones del club de incorporar al espigado atacante se habían dado a conocer desde que Wanchope estaba en la Copa Mundial en Alemania con la selección de su país, pero el jugador había evitado referirse al tema.

A través de su página en internet, Wanchope indicó que la oferta le fue presentada por el director deportivo de Rosario Central, Horacio Carbonari.

"La oferta económica y deportiva es atractiva y en las próximas horas tomaré la decisión final", dijo el goleador histórico de Costa Rica, con 45 anotaciones, las dos últimas efectuadas ante Alemania en el partido inaugural del mundial.

Agregó que la opción le atrae porque "el fútbol argentino es muy competitivo y hay grandes jugadores".

Aparte de Argentina, el delantero dijo que maneja propuestas de Israel, Bélgica, Brasil, Italia y un equipo de la segunda división de Inglaterra. "Me han contactado varios clubes y eso me llena de mucha satisfacción... (pero) el fútbol argentino me seduce y creo que es una buena opción", destacó Wanchope.