Williams no se afeitará y amenaza con no pelear

Williams, un musulmán devoto, someterá su barba a una inspección de la Comisión Atlética de Nevada para ver si ella le da alguna ventaja durante el combate a disputarse en Las Vegas. "Si me piden que me la afeite, no peleo", dijo Williams, según el periódico Daily Telegraph.

Marc Ratner, presidente de la Comisión Atlética de Nevada, indicó que: "si la barba es considerada abrasiva, se le pediría que se la quitara".

Sin embargo, el equipo del ucraniano Klitschko no tomó en serio las amenazas de Williams, quien ganó el derecho de retar al campeón tras derrotar al estadounidense venido a menos Mike Tyson en el cuarto asalto de su pelea, en julio.

Niida calienta motores

El campeón mundial mínimo (AMB) Yutaka Niida (17-1-3/9KO) regreso al gimnasio para reanudar entrenamiento desde que salió exitoso en la primera defensa de su título el 30 de octubre en una pelea efectuada en Tokio.

Niida logró vencer con fatigas hasta casi agotamiento al campeón mundial interino Juan Landaeta, de Venezuela.

En el gimnasio, Niida realizo manoplas para sudar bajo la dirección de su mánager Mitsunori Seki, de 62 años de edad, quien fue cinco veces mundialista en la década de 1960 y es llamado como ‘Campeón de Oriente y de Pacífico de peso pluma mas grande de la historia’ con 12 defensas del título. "Hay que entrenar", dijo Niida.