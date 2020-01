Una alegría incompleta

En broma siempre he dicho que soy hincha del Deportivo Cali desde el mismo vientre de mi madre, suponiendo que desde allí escuché el Pachicho Eche (el himno del club colombiano); por eso desde niño me encariñé por ese club, escuchaba sus partidos por radio e iba a verlo jugar cuando me llevaban al estadio. Hoy el equipo tiene 101 años de fundado, yo llevo 31 de residir en Panamá y un año y medio de haberme naturalizado, pero mi amor por el equipo verdiblanco no ha cambiado.

Ser hincha de un equipo es un privilegio, porque no son todos, como pasa con la selección. Con el Cali he llorado, he reído, me he enojado, pero como sea siempre le he tenido un lugar en mi corazón. Mi alegría ha sido completa como sucede en cualquier país futbolizado: he vivido primero con mi club y luego he gozado con la selección.

Por eso siento pena con el fútbol panameño, que como lo reconoció el pasado miércoles el presidente de la federación de fútbol, Panamá es el único país donde la selección está por encima de la liga.

En 1988 hubo unos dirigentes intrépidos que crearon una liga en plena crisis. La vez que se inauguró Anaprof, en La Prensa no salió la noticia porque los militares cerraron sus instalaciones.

Hoy se dice mucho de este fenómeno que tiene el fútbol nacional, por 25 años se ha venido criticando a la dirigencia, pero desde ese tiempo para acá se han visto mejoras y los jugadores se han superado, hay mejores instalaciones, la selección está ganando, pero la gente no levanta, no apoya asistiendo a los estadios.

Hoy una mayoría de los llamados hinchas de la Marea Roja conocen a los jugadores cuando están en la selección, pero nunca los han visto jugar en la liga. Tenemos una hinchada con doble moral: todo para la selección y nada para la liga. Desde hace 25 años estamos con el mismo discurso, que la liga no sirve, cuando de ella es que salen los jugadores al exterior.

Un mal de años que hay que curar, porque el tiempo está pasando de generación en generación.