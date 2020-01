NUEVA YORK, EU (EFE) — El estadounidense Dan O'Brien, triple campeón mundial de decatlón, anunció su regreso a las pistas el 21 de abril, con motivo de una competición que tendrá lugar en Walnut (California), donde disputará su primer decatlón después de cuatro años.

"Contrariamente a lo que se ha escrito, yo nunca dije que me retiraba. La mala suerte se ha ensañado conmigo cada vez que he intentado volver al más alto nivel. Espero que esta vez las lesiones me dejen en paz y pueda conseguir grandes cosas antes de la retirada", dijo O'Brian.

A excepción de algunas pruebas de vallas hechas el año pasado, el campeón olímpico en Atlanta, de 35 años, no ha participado en ningún decatlón desde su victoria en los Juegos de la Buena Voluntad de 1998.

El estadounidense afirmó que ya está restablecido de su lesión en las bóvedas plantares y se ha fijado como objetivo superar los 9 mil puntos en los campeonatos de Estados Unidos, que se disputarán el próximo mes de junio.

"Lo veo posible y es uno de los objetivos de mi carrera", aseguró O'Brien, quien batió el récord mundial en septiembre de 1992 en Talence (Francia), con 8.891 puntos. Más tarde, el atleta checo Thomas Dvorak totalizó 8.994 puntos.