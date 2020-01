Una bienvenida con victoria

NBA

Aunque Mike D´Antoni no puede todavía saltar o simplemente moverse con su habitual entusiasmo debido a una rodilla operada, tuvo la fortaleza suficiente para comenzar a trabajar junto a los Lakers de Los Ángeles.

D´Antoni sabe también que generalmente es muy placentero ser entrenador de Kobe Bryant.

Bryant encestó seis de sus 25 puntos en los últimos dos minutos y los Lakers de Los Ángeles resistieron para vencer el martes por 95-90 a los Nets de Brooklyn y darle a D´Antoni un debut victorioso ya junto a la cancha.

Aunque D´Antoni convalece todavía de la rodilla que le operaron a principios de mes, llevó a Los Ángeles a un reñido triunfo que hizo pedazos la racha de cinco victorias seguidas de Brooklyn. Ocho meses después de dejar a los Knicks de Nueva York, pareció emocionado de estar en el sitio preciso en una banca de la NBA, y ver que su equipo talentoso cumplía su papel.

“Con este equipo, no hay razón para no ganar cada partido”, dijo D´Antoni. “Ese es nuestro objetivo, ´Ganemos dos de tres´. Podemos ganar cada partido que jugamos... Me parece que somos el mejor equipo en la liga. Tenemos el mejor talento, así que pueden hacer lo que quieran. Sólo tenemos que seguir perfeccionando cosas”.

A todas luces, D´Antoni no ha recuperado toda su fuerza: Cojeó junto a la banda en las pocas ocasiones en que se levantó de su silla durante la primera mitad. Se movió con más vigor en la segunda, durante la cual protestó decisiones de los árbitros con su acostumbrada vehemencia teatral pese a un leve renqueo.