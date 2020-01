Cuatro copas y un capitán

SAN FRANCISCO.CAMPEONATOS DE LA ANAPROF.

El capitán del San Francisco Manuel Torres ha tenido la dicha de levantar las últimas cuatro copas que ha ganado el equipo chorrerano en los torneos de Anaprof entre 2005 y el pasado domingo 2 de diciembre de 2007, todas bajo la dirección de Gary Stempel.

Torres releva a Luis Careca Ábrego quien fue el capitán del San Francisco en sus dos primeros campeonatos que consiguió bajo la dirección del chorrerano Leopoldo Lee.

Ábrego alzó el trofeo en dos torneos seguidos el domingo 27 de noviembre de 1994 cuando se impuso al Tauro (1-0) y el domingo 22 de enero de 1996 en su triunfo sobre Plaza Amador, en una definición de tiros penales, ambas en el Rommel Fernández.

CUATRO MÁS

No obstante, a los cuatro campeonatos que tiene Manuel Torres con el San Francisco hay que sumarle cuatro más que alcanzó con el Árabe Unido en 1999, con el peruano Eleazar Herrera, y tres consecutivos con el colombiano Richard Parra en los dos torneos de 2001 y en el Apertura de 2002.

COPAS LEVANTADAS

Como capitán del San Francisco, Torres levantó su primera copa el domingo 12 de noviembre de 2005 cuando el San Francisco se impuso 2-0 al Veragüense en la final del torneo Clausura, donde el capitán franciscano marcó un gol.

El domingo 13 de mayo de 2006, Torres volvió a levantar por segunda vez la Copa al derrotar al Plaza Amador 3-0, en la final del torneo Apertura.

Siete meses más tarde, el domingo 3 de diciembre de 2006, alzó el trofeo por tercera vez al derrotar por 1-0 al Tauro, en el partido de campeonato de 2006.

El pasado domingo, un año y un día más tarde, Torres elevó por cuarta vez el trofeo al derrotar por penales al Árabe Unido (4-2) después de terminar empatados sin goles en el estadio Rod Carew, donde el equipo chorrerano acabó una racha de tres derrotas en finales con el Árabe Unido.

NACIDO EN ARRAIJÁN

Torres es un jugador oriundo de Arraiján, tiene 29 años de edad, es padre de dos niñas y ha estado en muchos procesos con las selecciones Sub 17, Sub 20, Sub 21, Sub 23 y ha participado en dos eliminatorias mundialistas con el equipo mayor.

Sus inicios lo hizo casi todos en el sector oeste de Panamá, militó en la segunda división del Vista Alegre y más tarde estuvo en la primera división con ese mismo equipo en la desaparecida liga de Linfuna.

El profesor Saúl Suárez se interesó en el jugador y lo llevó al Árabe Unido cuando éste tenía 17 años y en su primera temporada el equipo colonense perdió una final con el Tauro, en 1998; sin embargo, un año después San Francisco se coronó ante el mismo equipo capitalino, pero ahora con la dirección del peruano Eleazar Herrera como entrenador.

Con Suárez, Manuel Torres ganó un torneo Apertura de pretemporada que la Anaprof hizo por un par de años y en esa oportunidad vencieron al Nacional 3-1 en el Muquita Sánchez, el 15 de junio de 1998.

CAMBIO DE TOLDAS

Torres estuvo con el Árabe Unido por más de cinco años donde poco a poco se fue consolidando como titular hasta que fichó con el San Francisco por petición de su entrenador de entonces, Félix Quiñones. Más adelante pasarían Miguel Mansilla, Leopoldo Lee, Rubén Guevara y Pascual Ramírez, hasta que Gary Stempel hizo su aparición en 2005.

Stempel ya lo había tenido como jugador en diferentes selecciones juveniles y en el San Francisco le dio el brazalete de capitán que hasta el momento siempre ha llevado consigo.

"Tal vez me lo he ganado por mi carácter, por la garra y entrega que le pongo a cada partido y porque siempre estoy hablándole a mis compañeros", dice Torres.

Torres recuerda que cuando fichó con el Árabe Unido tenía 17 años y en ese equipo terminó de formarse, más adelante, con el San Francisco, dice, terminó de consolidarse como jugador.

Recuerda que antes de tomar la capitanía lo hacía Pascual Moreno, y cuando ha estado lesionado o sancionado se la alternan Santiago de Alba, Antonio Ortega y Alberto Blanco.

A sus 29 años Manuel Torres dice que el fútbol le ha ayudado a conseguir su "casita" en Vista Alegre, Arraiján, y a ganarse un reconocimiento nacional. El pasado 12 de septiembre el distrito de Arraiján le hizo un homenaje y lo consideró Hijo Meritorio.

Torres manifiesta que lo más difícil de su posición de volante de contención es correr mucho para recuperar y entregar bien los balones, que no es nada fácil, subraya, pero que es muy común verlo hacer esa función en la cancha.

El ser capitán no es ninguna ventaja, advierte, pero para eso se requiere ganarse la confianza del técnico.

"Con el brazalete los muchachos me han guardado un cierto respeto, pero así mismo ser capitán te exige mucha entrega y trabajo tanto dentro como fuera de la cancha", precisa.

Manuel trabaja en el taller de su padre, lo que le ayuda a tener más oportunidad para entrenar.