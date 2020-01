Un debut y un reto para Gilberto Cebollín Reyes

Gilberto Cebollín Reyes llegó a Panamá contratado para trabajar como coach de pitcheo de los Macheteros de Azuero, pero el lunes hizo su debut en Probeis como receptor. ¿Cómo fue eso? "Se tuvo que hacer, chico. La Liga se está poniendo cada vez más dura y todos tenemos que esforzarnos", nos dijo un somnoliento jugador ayer en horas de la tarde.

¿Cómo te sientes?, le preguntamos. "Muy adolorido", fue la respuesta de Cebollín Reyes, quien con sus 38 años se convirtió en el pelotero más veterano de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

El receptor titular del equipo de Azuero, el estadounidense Dave Ross, está enfermo, y si bien es cierto que en la banca están Carlos Lee III, quien ha trabajado en la posición, y el utility Freddy Herrera, que lo ha hecho en alguna ocasión en su carrera, los Macheteros no desean correrse ningún riesgo.

La noche del lunes, los Macheteros se enfrentaron a los Tiburones-Atlas del Oeste, y Reyes se fue de 5-2, un triple y anotó en una ocasión, además de trabajar los nueve episodios detrás del plato. Sacó en el home a Jaison Moore, cuando trató de anotar con un rodado hacia la segunda de Rubén Rivera, pero no pudo poner fuera al mismo jugador dos episodios después, cuando éste se fue en robo a la segunda almohadilla.

Su llegada al puesto no fue algo improvisado, se venía preparando desde hacía dos semanas. "El puesto es de Dave Ross, pero ahora no habrá problemas si éste no puede jugar, ya que estaré listo para sustituirlo", dijo Reyes, quien seguirá en su puesto de coach de pitcheo.

Y también estará listo para correr.

El lunes pegó un batazo de triple detonación y pareció llegar con buen aire a la base, pero no fue así. "Los muchachos me preguntaron por qué cuando llegué a la almohadilla no pitaba, ¿pitar? si no podía ni respirar. Se me quería ir la vida", comentó.