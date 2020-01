La decisión está en manos de Maradona

REACCIONES

Diego Maradona tiene el futuro de la selección argentina en sus manos. Así lo confirmaron ayer, lunes, un alto dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la mano derecha de Maradona en el cuerpo técnico.

“El que tendrá que decidir si sigue o no es Maradona, él decidirá sobre su futuro y a partir de ahí se verá”, afirmó Luis Segura, secretario de selecciones nacionales, en diálogo con TyC Sports.

Argentina quedó eliminada en cuartos de final del Mundial tras la goleada 4-0 que le propinó Alemania.

Maradona, quien ya está en el país junto con el resto del plantel albiceleste, recibió un fuerte respaldo de la presidenta Cristina Fernández.

“Aguante Maradona, la selección y aguante también Argentina”, sostuvo la mandataria durante un acto en la localidad bonaerense de San Martín.

“Nunca ningún argentino nos dio tantas alegrías adentro de una cancha como Diego Armando Maradona”.

También invitó a Maradona y a los jugadores a la casa de gobierno.

Maradona no fue claro sobre su futuro en la rueda de prensa posterior a la derrota. Admitió que estaba muy golpeado y que debía analizar su continuidad o no con su familia y los jugadores.

El contrato de Maradona con la AFA tiene una cláusula de renovación automática hasta la Copa América de 2011 que se disputará en Argentina, dijo Segura.

En tanto que Alejandro Mancuso, ayudante de campo de Maradona, declaró a radio Del Plata que “conociéndolo a Diego, se me hace muy difícil pensar que él quiera bajarse después de no conseguir el objetivo de ganar la copa. No podemos tirar abajo todo lo bueno que se hizo”.

Sin embargo, ayer varios medios internacionales reprodujeron una publicación del diario Crónica donde Maradona dijo que su ciclo había terminado.

“Ya está, mi ciclo terminó. Di todo lo que tenía”, comentó en un breve diálogo con el periódico, que señala que el entrenador “se disculpó, en medio de las lágrimas de sus vecinos” que lo esperaban para alentarlo. “Ahora quiero disfrutar con mi familia”, dijo antes de despedirse y asegurar que no está “deprimido”.