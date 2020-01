A la espera de una respuesta económica

ANDREA FERRIS

La destacada fondista panameña Andrea Ferris sigue a la espera que el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) le apruebe un incremento en su beca deportiva, a fin de continuar con su preparación en Arequipa, Perú.

Ferris destacó que su petición la sustentó en noviembre pasado, porque con los mil 200 dólares que recibe como atleta de alto nivel queda muy ajustada.

De acuerdo a la campeona nacional de los 800 y 1,500 metros planos, su solicitud obedece a que cuando regresó en enero al Centro de Alto Rendimiento de Arequipa le informaron que había aumentado el costo mensual por quedarse en esas instalaciones.

“Hasta el momento no estoy en el centro de alto rendimiento, donde tengo todas la facilidades para entrenar cómoda. Solicité el aumento porque acá se me subió la mensualidad en el centro”, precisó Ferris.

La atleta, que entre sus logros el año pasado figuraron las medallas de oro en ambas pruebas (800 y 1,500 planos) en los Juegos Centroamericanos en Panamá y plata en los 800 en los Centroamericanos y del Caribe, en Mayagüez, Puerto Rico, detalló que mensualmente pagaba 300 dólares por estar en el centro, pero que ahora tiene que pagar 600 dólares, razón por la cual no puede entrenar como se debe.

Ferris comentó que nunca ha negado el apoyo que recibe de Pandeportes, pero lo que está pidiendo es que se le mejore ese apoyo para que sea acorde con lo de un atleta de alto rendimiento ya que los costos de su estancia en Perú se han incrementado.

“Yo necesito entrar al centro para poder descansar. Es difícil entrenar, cocinar, y lavar después de entrenar”, sostuvo.

La corredora expresó que el director de Pandeportes, Rubén Cárdenas, le pidió que le desglosara sus gastos y así lo hizo y que está a la espera de una respuesta.

“Me dijo que lo iban a evaluar; aún no he recibido respuesta, pero me han informado que de esta semana no pasa”.