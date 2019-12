EDUARDO GUEVARA, JUGADOR DE CHIRIQUí OCCIDENTE

La temporada pasada, Eduardo Guevara fue un pelotero del montón y pasó inadvertido en el torneo de béisbol juvenil, al igual que en el clubhouse de la novena de Chiriquí Occidente.

Sin embargo, en 2015 se destapó y Gaspar Acevedo, director de la novena occidental, solamente tiene palabras de elogio para su estelar jardinero central.

Eduardo Guevara, nacido en Puerto Armuelles, tiene 17 años de edad. En su barrio Belén lo conocen como Tuto.

“Sus habilidades iban en desarrollo y sabíamos que podía dar más este año”, reveló el técnico porteño.

Al estilo de McCutchen

El noveno bate en la alineación de los occidentales es la revelación del torneo.

Guevara, que se ha establecido como la cara y la fuerza motora de Occidente, asegura que ha aprendido mucho viendo videos de la mecánica de bateo del jugador de Grandes Ligas Andrew McCutchen, la superestrella de los Piratas de Pittsburgh de las Grandes Ligas.

“La verdad es que me siento selectivo y solo me concentro a esperar una buena recta y una buena curva y si me sale el hit, bienvenido sea”, así describe Guevara su estilo de batear, que por cierto lo mantiene como el mejor bateador del torneo de béisbol juvenil.

¿Te molesta que te digan McCuthen?

“No. Es un gran pelotero, me gusta el estilo de batear y me gusta como fildea y me encanta ver los videos de él. Me pongo a ver la mecánica de bateo de McCutchen, que es muy buena, me aconsejan muchas cosas y aprendo bastante también de ahí”, afirmó el patrullero central de la tropa chiricana.

El pimentoso jugador, que se ha establecido como la cara y fuerza motora de Occidente, ha respondido al bate en la alineación de los occidentales, desempeño que atribuye a la “rigurosa” preparación que tuvo en la pretemporada para mejorar su mecánica de bateo, la cual incluyó una rutina de seguimiento a videos de la forma de batear del grandes ligas Andrew McCutchen, la superestrella de los Piratas de Pittsburgh.

“Me preparé muy fuerte para lograr esto, que es lo que me gusta y que lo hago con corazón y gracias a Dios me han salido las cosas como yo quiero”, dijo Guevara, un bateador selectivo y disciplinado en el cajón de bateo.

Sobre sus inicios en el béisbol, comentó: empecé desde los tres años con el señor Memo en la categoría Bin Bin en Puerto Armuelles y desde la preinfantil he sido primer cuadro y primer bate representando a Chiriquí Occidente”.

El bate más productivo de la tropa de Occidente reconoce que ha tenido que trabajar duro y se define como un bateador de contacto, que se prepara mentalmente para pegarle a la bola.

“Cada vez que voy al cajón de bateo me toca bases llenas, me siento relajado, espero un buen pitcheo y trato de sacar la bola para traer las carreras”, apuntó Guevara.

“No trato de buscar jonrones, porque me considero un pelotero de contacto y no voy a meter jonrón, aunque me han salido batazos muy buenos con bases llenas, pero eso lo dejo en manos de Dios”, reconoció.

Su instructor de bateo es Rigo Miranda, quien lo aconseja bastante para que mejore la mecánica de batear.

“Me corrige bastante y me dice que no abra tanto los brazos, si la bola va para afuera, que me vaya con ella y si viene adentro, no trate de girar la cintura mucho. Las cosas que me ha dicho me han salido bien y espero que todo siga así”, agregó.

El timonel de Occidente, Gaspar Acevedo, no tiene apuros para moverlo de noveno bate y pondera que “es muy chispa”, es la inspiración del equipo “y nos tiene bastante impulsados a los muchachos”.

“No pienso mucho cuando tengo un lanzador enfrente. Aunque sea un pitcher malo o bueno, la verdad me siento selectivo y me preparo a esperar una buena recta o curva y si me sale bien, bienvenido sea”.

Un cambio total

Y en realidad, su discreta producción ofensiva en la campaña de 2014 está lejos de parecerse a la gran temporada que está teniendo este año con los occidentales en el campeonato juvenil.

Salvo algunos chispazos, como su defensa en los jardines, su actuación en el cajón de bateo pasó desapercibida.

Imagínese, bateó para .213 (13-61 turnos), con .328 de slugging y apenas remolcó tres carreras en la ronda regular.

Una fiera al bate

Ahora es una fiera al bate y encabezaba hasta anoche la lista de los mejores toleteros del certamen juvenil con promedio de .515, producto de 19 imparables en 37 turnos al bate, en 10 partidos que ha jugado.

La cara de Occidente

Es más, reconoce Acevedo, no solo es un jugador emocionante y un líder en el equipo, sino que tiene en las alturas a la tropa de Occidente.

Dueño de un swing bastante rápido y muy selectivo en el plato, Guevara, ha respondido a las exigencias a pesar de ser el noveno en el orden al bate.

Se ha establecido como la cara de Occidente, y como la fuerza motora, haciendo alarde de la dinámica en su juego, con su velocidad en los jardines y en las bases y sobre todo su sentido de la oportunidad para aportar al éxito de su conjunto.

Disciplinado

“Nuestra sensación es el jardinero Eduardo Guevara. Es un muchacho fuera del campo de juego y en el cuadro muy chispa, para no decir muy hiperactivo, pero cuando está en el cajón de bateo muestra todo lo contrario, ya que es muy paciente”, señala el mentor de la novena chiricana que viene cumpliendo una destacada actuación en el certamen juvenil.

“Es nuestra bujía y es lo que nos tiene bastante impulsados a los muchachos”, reconoció el mentor de los occidentales.

“Lo ha demostrado siendo el noveno bate y lo vamos a mantener ahí”, subrayó.

producción ofensiva

Su aporte a la ofensiva ha sido un factor clave para los de Occidente.

A pesar de su extraordinaria capacidad para hacer contacto con la bola como él mismo se define [chocador de bola), este año ha añadido algo de fuerza a su bate.

Lo que se ve reflejado en sus números. Se mantiene entre los líderes en porcentaje de llegada a bases, con promedio de .575, segundo detrás del líder el colonense Abdiel Esquina (.609).

Está de líder en slugging con porcentaje de .606 (33-20), y escolta al líder en OPS, Abdiel Esquina, con promedio de 1.181.