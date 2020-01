La expansión, un cuento

TIRO A GOL

CAMPO ELÍAS ESTRADA/CESTRADA@PRENSA.COM

OPINIÓN

Atlético Chiriquí necesita un milagro, que en estos tiempos están escasos, para mantener su categoría en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Matemáticamente, los seis puntos que lo separa del Alianza lo tienen con vida al menos hasta la próxima fecha si los verdolagas lo permiten.

La situación que atraviesa el equipo del Cholito Mario Méndez es preocupante y ratifica una vez más que el tema de expandir el fútbol por todo el territorio nacional, como lo plantea la LPF, hoy parece un espejismo.

Hace poco en la Liga de Ascenso expulsaron a Chiriquí Occidente tras perder dos partidos por inasistencia.

En Panamá se dice que el fútbol no ha crecido porque no hay identidad ni regionalismo, pero parece que los equipos del interior no estuvieran preparados para mantenerse en la primera división, por las razones y los culpables que sean. Si se piensa en competir hay que estar preparado no solo para comenzar sino también para terminar, que ha sido el problema de los equipos interioranos.

Sabemos de las dificultades que tienen los equipos del interior para desplazarse a la capital, pero el hecho de que hoy Chiriquí tenga un pie en la Liga de Ascenso y que al Occidente lo hayan excluido de la segunda división es una muestra palpable de lo mal que anda nuestro fútbol por el interior de país, sin apoyo allá ni acá, lo que nos hace pensar que estamos lejos de expandir el fútbol, un tema que la LPF y la Fepafut debieran prestarle mejor atención.

Igualmente es un capítulo que está relacionado directamente con la Liga de Ascenso, porque igual que los dos clubes chiricanos, los otros que han subido a la LPF al poco tiempo regresan a la segunda división. El ejemplo más palpable fue el de 2015 cuando Chiriquí y el CAI, los últimos clubes que habían subido, estuvieron peleando el descenso.

Es decir, que la liga de ascenso no es funcional o no cumple su cometido como tal y eso me hace pensar que los clubes de segunda no están preparados para participar en la LPF.

El regionalismo del que tanto ruido hacemos solo se mantendrá con las franquicias de los mismos equipos de la LPF, que la mayoría no representa a un región, pero que mal o bien los nueve de siempre se han amoldado al sistema, ninguno baja.

Es un fracaso compartido entre la LPF y la Liga de Ascenso como organizaciones, porque sin fútbol en el interior, es más de lo mismo. Si los equipos de la segunda no cuajan cuando suben a la primera, es síntoma de que este torneo se está jugando sin un objetivo a largo plazo.

Por eso, hoy me parece hasta absurdo volver a experimentar con una Copa Satelital que no nos dice nada.

Si cae o se salva Chiriquí, la historia no va a cambiar, el regionalismo hoy dista mucho de lo que hace la dirigencia.