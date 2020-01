OPINIÓN IEl caso de los peloteros juveniles de Panamá Oeste que firmaron para jugar en la temporada 2009 con la novena de Bocas del Toro es más delicado de lo que se piensa, y me parece una mayúscula irresponsabilidad por parte de la dirigencia no haberle puesto la atención que se merece este asunto. Yo escuché a Franz Wever, en días pasados, hablar en el espacio radial Síntesis Deportiva sobre este tema, y asumí que iba a convocar una reunión urgente para tratar con la seriedad que amerita este problema que lamentablemente ha llegado a tocar la reserva más importante del béisbol panameño.

Esto es grave, cuando el dirigente Leonardo Ortega, titular de la liga de Panamá Oeste, asegura que tres jugadores juveniles de esta región firmaron contratos por 2 mil dólares cada uno para jugar el otro año con la tropa bocatoreña.

El hecho de que se le esté pagando dinero a jugadores menores de edad para que jueguen en otras provincia a través de un contrato que de manera irresponsable es acordado entre padres de familia y dirigentes, teniendo como cómplices a la Federación Panameña de Béisbol, no es correcto, independientemente que no exista una reglamentación de los campeonatos nacionales de béisbol que prohíba hacer este tipo de contrataciones hay que ponerle un alto a esta mala práctica en nuestro sufrido béisbol.

Veamos la grave consecuencia de esto como una forma de hacer trampa en el béisbol y, lo que es peor, darle un mal ejemplo de conducta en la formación a un joven pelotero que muchas veces no alcanza su sueño y termina frustrando su vida deportiva.

Es censurable el comportamiento, más aún en el caso de los tutores de estos jóvenes que ven en sus hijos una forma de sacar una ganancia económica dentro de una categoría donde se cree deben inculcarle los valores morales. De la dirigencia nada me extraña en este momento. Señores, esto no puede ser y no me extrañaría que mañana estos mercaderes del deporte cometan el grave delito de tentar con una oferta o hacer un arreglo a un peloterito de pequeñas ligas.

Advierto de otra forma que se vienen dando estos casos, como el que denunció ayer el ex grandes ligas Ramón Webster al dar a conocer que por lo menos tres o cuatro jugadores infantiles del Oeste están siendo considerados para reforzar la nómina de Darién en el próximo torneo nacional organizado por Copabe.

