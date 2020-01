El fracaso de la tropa en el Panamericano

CUARTO BATE

OPINIÓN

Las estadísticas no mienten. Al menos así es en la mayoría de los casos.

Por lo general reflejan hechos, que luego, cada quien interpreta a su manera y le pone el calificativo que se le antoje.

Solamente conectamos 6 hits en 42 turnos con corredores en posición anotadora durante los cinco partidos clave que disputó Panamá.

Con las bases llenas y menos de dos outs no bateamos imparables en 4 turnos al bate.

Amén del descontrol de los lanzadores abridores, principalmente el as del montículo, Oliver Arcia, lo que fue mortal para las aspiraciones de Panamá en el Panamericano Sub-18 de México.

Más allá de determinar si no jugamos buen béisbol, que no lo hicimos mal, fracasó la selección nacional porque no se consiguió el objetivo principal que era clasificar al Mundial en Japón.

Brasil, el cuco de Panamá en la pelota internacional, que está trabajando con estrategia definidas y sobre todo pensando en el futuro, nos ha golpeado de nuevo, después de sacarnos del escenario del Clásico Mundial de Béisbol el año pasado.

Claro que fracasó el bateo y se desmoronó el pitcheo abridor, con excepción del santeño José María Espino.

Pero voy más allá en mi análisis de esta selección, de antemano reconociendo el gran esfuerzo que hicieron estos jóvenes que quisieron hacer el milagro de clasificar a ese nivel.

Pero antes de seguir, me pregunto: ¿basado en qué esperábamos algo distinto?

Simplemente quedó demostrado que estamos cortos todavía en experiencia y lo más grave de todo, no contamos con la ingeniería de alta tecnología que sí tienen nuestros rivales.

Así de simple. Aquí lo dije antes de que salieran, estábamos en desventaja desde antes del inicio, porque no hicimos el esfuerzo real para reforzarnos con más jugadores profesionales de nivel.

Y también cuestioné la falta de un fogueo de verdad.

Cuando cambiemos de mentalidad entonces podremos hacer algo.