Un futuro sombrío

Estoy un poco pesimista con respecto a esto, no debiera decirlo. Pero lo que siento es que esta decisión será tomada por un grupo mayoritario de personas que son europeas.

En mi opinión esto lo han manipulado un poco. Harán una preselección en agosto por parte del comité ejecutivo del COI. Es poco probable que el pleno la adverse, lo más probable es que la apoye y el ejecutivo en su mayoría los miembros son europeos. Creo que hay alguna tendencia hacia aquellos deportes que son más populares en Europa a ser escogidos.

El COI tiene opiniones variadas que no favorecen al béisbol. Por ejemplo, que es costoso por las instalaciones, pero estas estructuras siempre se pueden adecuar para otras actividades como se dio en Grecia. También que hay consumo exagerado con respecto al dopaje, pero de los atletas de béisbol que van a los Juegos, los casos son escasos.

Los mejores atletas tampoco están en otros deportes. Ahí está el caso del boxeo, donde no participan los boxeadores profesionales, sino ya hubiéramos tenido otro campeón olímpico con Roberto Durán. El fútbol lo tiene restringido a menores de 23 años y otros deportes no tienen a los mejores atletas. Sin embargo, son argumentos que se esgrimen contra el béisbol.

El Clásico surge como una alternativa comercial de Major League Baseball. Pero nosotros demostramos que con esa universalidad del béisbol, con la participación de los mejores atletas, ayudó al trabajo que hace la federación internacional de regresar a los Juegos Olímpicos.

Dirigintes de MLB participaron en la presentación en Suiza y le ofrecieron al COI hacer un torneo de cinco días con ocho equipos. Contar con la presencia de los mejores jugadores y que no haya juego de Grandes Ligas en la final olímpica. Además, que en los tres primeros días no haya transmisión de MLB para no competir con los juegos.

Cada cuatro años se revisará el programa de los Juegos, en el 2013 (para la cita de 2020) estaremos en la misma situación, exponiendo nuestra posición.

Este deporte tienen cosas que no lo ayudan. En el caso de la televisión es que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Otros deportes duran hasta dos horas. Pero en el béisbol se para mucho por los episodios. Pero se hace propuesta para acortar el tiempo de juego, como jugar siete episodios.