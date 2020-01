'Si gana Klitschko regreso': Foreman

NUEVA YORK, EU (EFE).- El mundo del boxeo ha protagonizado todo tipo de circunstancias extrañas y únicas, pero todavía no ha visto que un profesional con 55 años haya vuelto de nuevo a los cuadriláteros, algo que piensa hacer George Foreman, si Vitali Klitschko gana mañana sábado a Lennox Lewis.

El estadounidense George Foreman, quien ha sido dos veces campeón del mundo del peso pesado, dijo que una victoria de Klitschko sobre Lewis subirá su motivación para volver al boxeo.

"Soy muy serio sobre este asunto y no se trata de ninguna broma", comentó Foreman en unas declaraciones que hizo al periódico The New York Post.

"Desde que me retiré he permanecido siempre trabajando, porque mi idea es la de volver a los 55 años", dijo.

Foreman los cumplirá el próximo mes de enero y su última pelea fue en 1997, cuando perdió contra Shannon Briggs.

Sin embargo, el ex campeón del mundo admitió que no quiere enfrentarse a Lewis, el actual monarca de los pesos pesados del CMB, ni a Mike Tyson.