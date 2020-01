Las grandes sorpresas del 2001

Los triunfos obtenidos por Marco Antonio Barrera, Hasim Rahman y Bernard Hopkins sobre Naseem Hamed, Lennox Lewis y Tito Trinidad, respectivamente, podrían considerarse las mayores sorpresas que diera el boxeo rentado en el año 2001.

Ninguno de los tres primeros mencionados tenía -según la mayoría de los entendidos- opción alguna de victoria, ya sea por la calidad que presentaban sus oponentes o porque sencillamente no eran considerados rivales de temer.

Pero no fue así. La lógica no fue la que imperó y los resultados dejaron en la incertidumbre dos de las carreras más exitosas del boxeo en los dos últimos años. Hamed y Trinidad parece que aún no se han repuesto de sus derrotas.

Una lección de boxeo Nassem Hamed, el Príncipe yemení, estaba entre los niños mimados de la televisión americana. Hacía muy poco había firmado un contrato millonario y se mostraba ante los estadounidenses como una de las "vedettes" del momento.

Su rival, un corajudo púgil mexicano, tenía cierta calidad, cuyas mayores fortalezas estaban en su bravura y en el poder en sus puños, mas no así en su técnica, considerada normal en un boxeador de la tierra de Emiliano Zapata.

Fue por ello que una vez firmada la pelea para el 7 de abril en Las Vegas, Nevada, entre Marco Antonio Barrera y Nassem Hamed, la balanza se inclinó inmediatamente por el segundo.

Hamed, un púgil que adornaba sus presentaciones con muchas actitudes circenses, tenía gran carisma entre el público, sobre todo el femenino, además de contar con una excelente hoja profesional y una respetable pegada.

Acostumbrado a avallar a sus contrarios, primero en las ruedas de prensa y después en el cuadrilátero, Hamed fue en esta ocasión muy respetuoso, aunque siempre dejó ver su aire triunfalista.

Barrera, en cambio, fue el mismo de siempre. Respondiendo cada argumento de su contrario con uno parecido o imprimiéndole algo de agresividad. No obstante, dijo algo que muchos no le prestaron atención y que fue la tónica la noche de la pelea: "Pelearé más con la cabeza que con los puños".

"No voy a perder la concentración con Hamed y la inteligencia será mi victoria", agregó.

Y así fue. Barrera, el hombre que había noqueado a 39 de sus 53 rivales anteriores, se convirtió en un maestro del cuadrilátero y le dio a su más joven rival una lección que jamás olvidará. El campeón mexicano fue superior en todas las fases del pleito y cuando su rival trató de "rofearlo", hizo un tanto igual y en dos ocasiones estuvo a punto de enviarlo a la lona.

Fue un triunfo legítimo, pero muchos quedaron asombrados con la gran lección que dio Marco Barrera.

Lewis a la lona Lennox Lewis podrá ser el campeón pesado indiscutido, pero sobre él pesa un fantasma de mediocridad increíble y no se cansa de probarlo. Solo hizo falta que se enfrentara a un mediocre retador, Hasim Rahman, la noche del 22 de abril en Sudáfrica, para una vez más darle la razón a sus detractores.

Rahman no era el retador a temer. Muy pocos boxeadores conocidos estaban en su hoja de trabajo, pero con todos ellos había perdido. Aun así, estaba entre los máximos retadores y había que enfrentarlo.

Iba a ser una piedra poco inquietante para el monarca antes de su publicitado encuentro frente al ex campeón estadounidense Mike Tyson. La víctima había que despacharla lo más rápidamente posible para mostrar calidad y fuerza, dos aspectos que jamás se aparecieron en su última presentación ante David Tua.

Pero él era un campeón, uno verdadero, por lo que para nada le preocupaba Rahman. Lo despacharía y demostraría que muchos estaban equivocados con su calidad.

Una vez más subió como favorito al ring y otra vez se mostró aburrido y con muy pocos argumentos. Para muchos, el choque Lewis-Rahman sería uno de los tantos aburridos presentados por el campeón.

Pero no fue así. Un largo derechazo de Rahman a la barbilla del titular a la altura del quinto asalto, puso al británico en la lona cuan largo era. Había nacido un nuevo campeón pesado.

Hopkins, un campeón verdadero Muy pocos apostaron por él. Muchos lo creían superior en ciertos aspectos sobre su rival Félix "Tito" Trinidad, pero aun así las apuestas le eran poco favorable.

La verdad es que Tito Trinidad había tenido un año 2000 fabuloso y el 2001 había empezado como anillo al dedo. Además, contaba con el reconocimiento de todos, y no precisamente de las organizaciones mundiales, sino del público y de los dueños del espectáculo, la televisión estadounidense.

Hopkins era un sólido campeón mediano. Sus 13 defensas así lo confirmaban, pero le faltaba ese ángel que a Trinidad le sobraba, y era por ello que con mucho ahínco abrazó la idea de medirse a él.

La oportunidad llegó el 29 de septiembre y Hopkins demostró lo que semanas antes había dicho a los cuatro vientos, era superior a su rival. La pelea terminó antes de que sonara el campanazo del duodécimo y último asalto.

Trinidad jamás fue lo devastador y calculador que se esperó que fuera. Por el contrario, se comportó como un novato ante un boxeador que le mostró clase, y que le ganó en todos los aspectos.

Muchos señalan que Bernard Hopkins ganó la pelea en el mes de agosto, cuando se dio la primera conferencia de prensa entre ambos. En esa oportunidad, Hopkins pisoteó la bandera puertorriqueña delante de todos los presentes y sentenció la derrota de su contrario.

Paradójicamente, Félix Trinidad padre predijo que su hijo haría ver a su oponente como un mediocre antes de noquearlo. La historia fue otra.