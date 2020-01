‘Yo hablo en el tinglado y no abajo’: González

BOXEO.HOY ES EL PESAJE OFICIAL.

El boxeador chiricano Williams González no cree en las palabrerías debajo del tinglado.

Piensa que las cosas se hacen con los puños y no con la boca, tal y como hace su próximo rival, Ameth Díaz.

"Las cosas se hacen en el entarimado y no con habladurías. Nosotros solamente estamos esperando que suene la campana para ir a la batalla y defender a capa y espada los títulos que tengo, con la ayuda de Dios".

Así se expresó Williams La esperanza blanca González, campeón Nacional y Fedecaribe de las 135 libras, sobre lo que será su próximo compromiso de mañana, sábado, ante el capitalino Ameth Díaz.

El pleito se llevará a cabo en el Figali Convention Center, de Amador.

Díaz, confiando en su fortaleza y pegada anestesiadora, ha pronosticado vencer al chiricano González antes del quinto asalto.

"Estas palabras que ha expresado Díaz no me sacan de concentración, ni me roban la calma. Mi preparación ha sido fuerte para este pleito y no me gusta hablar mucho. En el ring se verá. Lo que sí es seguro, es que será una refriega candente", señaló González.

Será una pelea a 10 capítulos y 135 libras en la báscula.

"Ya estoy en el peso, y en cuanto a la parte física estamos en inmejorables condiciones", manifestó La esperanza blanca, quien es preparado por Tomiaki Castillo y José Atencio.

En estos últimos días, el boxeador interiorano se trasladó a la ciudad capital donde finiquita su trabajo y tiene como escenario el gimnasio de Curundú.

HABLA TOMIAKI CASTILLO

Por su parte Tomiaki Castillo, quien lleva la parte física de González, indicó que ayer, jueves, y hoy viernes, las labores serán ligeras, ya que se tiene que ir al pesaje oficial en el Casino Arlequín.

"Carreras lentas, sombra, ejercicios de relajación y soltura es lo que se hará ya en estas horas previas al pesaje. Ya él (González) está en el tope de la preparación, y como él mismo señala, solamente espera el sonar de la campana, para hacer su trabajo", acotó.