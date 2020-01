‘Ese invicto se queda en Panamá’: Díaz

PLEITO. Ameth Díaz, mejor conocido como Cloroformo (por su poder en la pegada), le advirtió varias cosas a su próximo rival, el colombiano Samir Torres. "Yo te quitaré ese invicto y vas a sentir mi pegada", indicó Díaz. "Espero que vengas bien preparado; es más, pensé que eras más alto de estatura", añadió.El colombiano sólo mencionó que viene a ganar y que no conoce a su rival. "No conozco a Ameth Díaz; eso realmente no me preocupa", indicó el invicto en siete peleas (seis nocauts) y un empate.

Gustavo Ampudia P.