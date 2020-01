De irse, Figo prefiere Inglaterra

ROMA, Italia (EFE).-El portugués Luis Figo, cuya hipotética marcha del Real Madrid tras la llegada del inglés David Beckham es dada como muy posible por los medios informativos italianos, ha señalado que de irse preferiría ir a Inglaterra y no a Italia.

"El fútbol italiano no me interesa de momento, si dejase España preferiría ir a Inglaterra, también para mejorar mi inglés", dice Figo, en declaraciones que recoge el portal italiano de internet "calciomercato".

El citado portal de internet, que no indica donde fueron realizadas dichas presuntas declaraciones de Figo, asimismo, recoge que el portugués, sobre la llegada del inglés, comenta: "No estoy preocupado por la llegada de Beckham. Desde luego, lo seguro es que no he perdido el sueño".