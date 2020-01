Un juego con sabor latino

CHICAGO, EU (AP) .- Sammy Sosa y Pedro Martínez no estarán. Roger Clemens por poco se queda fuera. Pero no hay que preocuparse, el Juego de Estrellas no ha sido cancelado.

El partido del martes contará con 29 primerizos, incluyendo dos de las grandes sensaciones de la primera mitad de temporada: el pitcher novato Dontrelle Willis, y el renacimiento del veterano lanzador mexicano Esteban Loaiza.

Un valioso novato No solo las caras son nuevas. Para devolverle el brillo al juego, empañado el 2002 por un agrio empate que enojó a fanáticos y jugadores, el equipo ganador de este año le dará ventaja de casero a su liga en la Serie Mundial.

Willis, elevado este año por los Marlins de Florida luego de comenzar la temporada en su filial Doble A, llega al intermedio con una racha de ocho triunfos al hilo y efectividad de 2.08.

El novato de 21 años con el llamativo movimiento en la lomita se ha ganado el corazón del público con una jovial actitud, algo cada día más inusual en estos tiempos de millonarios contratos y egos inflados.

El nuevo Loaiza Loaiza, por su parte, un veterano de 31 años, parecía encaminado a alejarse de la ruta estelar, luego de una desastrosa temporada pasada en que terminó con marca de 9-10 con los Azulejos de Toronto.

El oriundo de Tijuana ahora es el abridor de la escuadra de la Liga Americana ante su público local del US Celullar Field, hogar de los Medias Blancas de Chicago.

"`Nunca pensé que estaría aquí'', dijo Loaiza ayer lunes en la conferencia de prensa donde se anunciaron las alineaciones del martes. "Es tan especial para mí, no sé ni qué decir''.

Los equipos no carecen de veteranos. Barry Bonds (San Francisco) hace su duodécima aparición; y el dominicano Alex Rodríguez (Texas), Edgar Martínez (Seattle) y Gary Sheffield (Atlanta) vestirán la franela de sus respectivas ligas por séptima ocasión.

Clemens, en tanto, fue añadido a última hora al róster de la Liga Americana en sustitución del abridor de los Atléticos de Oakland, Barry Zito.

El escenario, sin embargo, pertenece a las nuevas estrellas, y en especial, a los latinoamericanos.

El dominicano Albert Pujols, de los Cardenales de San Luis, hace su segunda aparición y este año se perfila como la nueva explosión latina.

El jardinero y primera base terminó la primera fase de la temporada como líder de bateo en la Liga Nacional (368), marcha segundo en impulsadas (86) y cuarto en jonrones (27), convirtiéndolo en una amenaza para conquistar la triple corona.

Su compañero colombiano Edgar Rentería, la figura de la Serie Mundial de 1997 cuando jugaba con Florida, parece inspirado por el juego de Pujols y llega a su tercer juego de estrellas con promedio de bateo de .331 y 60 remolcadas.

"Este es un juego cada día más internacional. Mientras más, mejor", señaló el puertorriqueño Javier López, catcher de la Liga Nacional y los Bravos de Atlanta.

Otro que va por buen camino y que participará en su segundo juego de estrellas es el primera base de Toronto, el boricua Carlos Delgado.

El isleño encabeza las grandes ligas con 97 carreras remolcadas, está de líder de jonrones en la Liga Americana con 28, y batea para promedio de .313, lo que lo coloca en ruta a su mejor año como profesional.