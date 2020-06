Julio Dely: ‘Si los jugadores me piden, por algo será’

Fútbol panameño

La búsqueda de un nuevo entrenador continúa en la selección de fútbol de Panamá.

Y hay un nombre que suena como ningún otro entre los jugadores de mayor recorrido en el onceno nacional.

Jugadores como Gabriel Torres, Adolfo Machado, Alberto Quintero, José Calderón y Armando Cooper, todos mundialistas en Rusia y referentes en la Sele, apostaron por un técnico con conocimiento del ámbito nacional y se refirieron a Julio Dely Valdés como una opción ideal.

La Prensa conversó con Julio Dely para preguntarle sobre los constantes pedidos de algunos seleccionados para que vuelva a tomar las riendas de la selección nacional.

Dely estaba dirigiendo a la selección Sub-20 de Panamá antes del anuncio de la Federación Panameña de Fútbol hace dos meses de suspender todos los contratos de los entrenadores, acusando problemas económicos a raíz de la pandemia del coronavirus.

Aquí, las palabras del Panagol, quien respondió sobre el futuro de la selección de Panamá y las interrogantes que rodean a la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

¿Cómo tomó la decisión de la suspensión de su contrato como técnico de la Sub-20?

Quise ser comprensible con lo que se estaba viviendo con la pandemia. Está pasando lo que está pasando y tomaron esa decisión, y es entendible.

Mientras otro países siguen trabajando, van dos meses sin entrenadores en la federación. ¿No deberíamos estar nombrando a los técnicos?

En ese sentido, sí. Tenemos que mirar hacia el futuro inmediato. Por ejemplo, mira el caso de Costa Rica, que ya está jugando. Ellos ya están compitiendo y eso al final se va a notar, van a sacar ventaja. Esos jugadores van a ir de menos a más, cuando nosotros ni siquiera estamos pensando en volver.

Pero algunos dirán que no es necesario. ¿Para qué un técnico ahora, si no hay fútbol de selecciones?

No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya debería haber alguien haciendo algo. Pero lo primero que se debería saber es cuándo los equipos de la LPF van a volver a competir. Y, más allá de que no se esté jugando a nivel de selección, sí se debería estar pensando en qué se va a hacer y pronto.

Muchos jugadores mencionan su nombre como candidato, ¿le gusta eso o le incomoda?

Siempre he sido partidario de lo que los jugadores no se deben meter en ese tema. Pero, al mismo tiempo, me pongo a pensar: ¿por qué los jugadores dan ese punto de vista? Le preguntan a cinco jugadores y los cinco dicen que quieren a Julio Dely. ¿Por qué? ¿Casualidad? No creo que sea casualidad. Si los jugadores me piden, por algo será.

Se podría ver como que los jugadores dicen su nombre para así tener su puesto asegurado en la selección.

No tiene nada que ver. Además, los jugadores me conocen, ellos saben que yo no me caso con nadie. Yo no tengo preferencia por ningún futbolista en especial. Cuando tengo que convocar o elegir a quien juega, no va tener nada que ver si alguno ha querido a Julio Dely o no lo ha querido.

Muchos de los jugadores que mencionaron su nombre se refieren a los buenos resultados durante su etapa.

Es la realidad. Cuando nosotros estuvimos con la selección, competíamos, jugábamos bien y, más allá de que no clasificamos al Mundial, todos los otros objetivos los conseguimos.

Regresando a su última etapa en la Copa Oro 2019, ¿se arrepiente de algo?

No me arrepiento de nada. Nosotros para la Copa Oro 2011 tuvimos tres semanas y llegamos a semifinales. Después, para la Copa Oro 2013, tuvimos cuatro-cinco semanas con los jugadores y llegamos a la final. Y en esta pasada Copa Oro, solo tuvimos 10 días. No tuvimos tiempo de preparación. Y, más allá de que quedamos eliminados ante Jamaica, esa selección jugaba bien.

¿Le dolió que no se siguiera su proceso?

Cuando fui a la Copa Oro sabía que mi contrato terminaba en agosto. Lo tenía claro. Lo que no me gustó fue cómo se manejaron las cosas.

Por eso sorprendió que después tomará la Sub-20. ¿No lo vio como un paso atrás en su recorrido con la selección?

No, en lo absoluto. Siempre voy a estar para ayudar al fútbol panameño.

¿Cómo evalúa la etapa reciente del pasado entrenador Américo Gallego?

No le evalúo su trabajo en sí. Lo que sí evalúo es que se ha dado un paso atrás en cuanto a resultados.

¿Si le ofrecen nuevamente la Sub-20, la toma o espera por la mayor?

No quiero opinar. Prefiero esperar. Sé que se han abierto las posibilidades de volver a la selección mayor, pero lo único que pido es que se hagan las cosas bien. A mi lo que me gustaría es que Panamá volviera a estar donde se merece estar, porque se trabajó duro en su momento para que se cambiaran muchas cosas, para que creciéramos y eso se ha perdido.

¿Tiene Panamá material para ir a Catar?

Se ha hecho bastante poco. Y ahora Panamá no la tiene fácil para clasificar al próximo Mundial, con lo que se ha hecho en los últimos meses. No se sabe qué va pasar con el nuevo formato de las eliminatorias. Hay que esperar y a partir de ahí se debe analizar.

Jorman Aguilar, 10 goles en Costa Rica, ¿listo para un rol más importante en la sele?

Jorman es un delantero a quien se le debe tomar en cuenta, como hay otros. Afortunadamente, no tenemos un solo delantero. Tenemos varios a quienes se les puede sacar rendimiento. Solo hay que dar en la tecla justa para sacarle el máximo rendimiento a todos los delanteros.

Pasando al tema de la liga, ¿cómo podemos hacer para salvar la LPF?

Toca trabajar e invertir.

¿Empezar la LPF de cero en 2021 o seguir con el mismo formato en agosto?

No lo sé. He escuchado tantas cosas. Todo es un enredo, todo es una incertidumbre.

Se habló mucho cuando arrancó esta nueva dirigencia del plan para transformar la LPF en la mejor liga de Centroamérica, ¿se está avanzando en esa dirección?

Es muy pronto para decir eso. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas, pero no es nada fácil. Hay otras ligas en Centroamérica que están muy por encima de la nuestra.

Se menciona que el gobierno va apoyar con 350 mil dólares para el inicio de la LPF, ¿positivo o preocupante la intromisión gubernamental?

En otras partes del mundo, el gobierno no se involucra en el fútbol. Lo que pasa es que nosotros queremos depender de otros. El fútbol debe manejarse de manera independiente, debe buscar sus propios recursos, como se hace en otros países.

Por último, ¿siente que se merece poder tener esa revancha de llevar a Panamá a Catar 2022?

Tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho en los últimos meses, en los últimos años; dónde estamos, dónde estábamos, qué se ha hecho, qué se dejo hacer. Y ponernos la mano en el corazón, ser objetivos y decir ‘si esto ya lo hicimos, por qué no lo podemos volver a hacer’. Y solo haciendo las cosas bien se logran los objetivos.