Hay una lista para la Copa Oro

SELECCIÓN MAYOR DE FÚTBOL

Julio Dely Valdés reveló que él ya mandó una preselección de 30 jugadores a la Concacaf, para la Copa Oro que se jugará en Estados Unidos entre el 5 al 25 de junio y dijo que tenía plazo hasta el 21 de este mes para dar la lista definitiva a los organizadores del evento.

Dijo que entre este grupo no hay mayores novedades, son jugadores que han estado en el proceso. Mencionó que uno de los 30 era Jhonny Ruiz, el que podría considerarse como una de las pocas novedades de la lista de los 30.

Mencionó que entre el 23 o 24 de este mes cuando tenga a la mayoría de los jugadores estaría dando la lista definitiva.

Dely Valdés conversó ayer con los medios en una mañana de fútbol donde las selecciones Sub 22 o preolímpica, la Sub 20 y la Sub 17 convergieron en el estadio Rommel Fernández y la cancha Luis Ernesto cascarita Tapia.