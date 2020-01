El mejor del mundo a la cancha

El Grupo G nos trae a dos de mis equipos favoritos para ganar el Mundial: Alemania y Portugal, un africano que ha pasado dos mundiales seguidos a octavos de final como Ghana y a un Estados Unidos alemanizado más que nunca.

ALEMANIA: El eterno favorito, automatico, desde 1954 siempre entre los mejores ocho, y es el equipo que mas partidos ha jugado en la historia mundialera con 99 (Brasil tiene 97). Joachim Löw llevo a un equipo muy joven al tercer lugar en Sudáfrica, ahora buscan el título. Neuer, Müller, Özil y compañía ya tienen un Mundial encima y con los veteranos Lahm o Schweinsteiger pueden poner a los germanos a ganar su cuarto Mundial.

PORTUGAL: Los lusos llevan otra vez equipo para ganar, como el de Eusebio en 1966 y el de Figo en 2006, en esos torneos se quedaron en semifinales, ahora con el mejor jugador del momento como Ronaldo y un cuadro compacto en todas sus líneas creo que Portugal está para grandes cosas. Pero todo dependerá del rendimiento de CR7. En Sudáfrica no estuvo en partido, si lo está en Brasil entonces puede ser el primer Mundial para Portugal.

GHANA: Tercer Mundial en fila para Ghana. Dejaron a los técnicos serbios en el pasado y por primera vez los dirige uno de casa, James Appiah. Solo un penal al travesaño de Asamoah Gyan los dejó fuera de la semifinal en 2010. Regresa casi toda la tropa que jugó en Sudáfrica y eso es muy positivo. Amplia experiencia, lástima que están en un grupo muy difícil.

ESTADOS UNIDOS: Jurgen Klinsmann sabe de mundiales. Ganó jugando en 1990 y quedó tercero dirigiendo en 2006, pero una cosa es estar con Alemania y otra con Estados Unidos. Desde que llegó se puso la tarea de buscar a todo jugador con elegibilidad para jugar con EU, y ha encontrado a muchos por toda Europa, eso ha fortalecido el equipo. El tema es que dejó a Donovan sin su cuarto Mundial y si no pasan de ronda (difícil en este grupo) su contratación no tendrá el final feliz que esperaban Sunil Gulati y la dirigencia del US Soccer.

Sin duda que Ghana y Estados Unidos tienen muy buen equipo, en el grupo de Francia o el de Argentina estaban para pasar, pero en este grupo G no veo forma posible que dejen fuera a Portugal o Alemania..... saluuuuuudos.