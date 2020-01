Seis meses a Geiger, ¿y qué más?

TIEMPO EXTRA

DAVID SAMUDIO GARAy / DSAMUDIO@MEDCOM.com.PA

OPINIÓN

El jueves me contaban que a Mark Geiger ya le había avisado la Concacaf que estaría seis meses sin ser designado como central para partidos internacionales, que por eso no lo habíamos visto en la Liga de Campeones de la Concacaf ni en los amistosos que se jugaron luego de la Copa Oro. También me hablaron de que no habría ningún anuncio formal ni comunicado numero 34,768 de Concacaf ni nota de prensa de Adán de Gracia (de esas que enfurecen a más de alguna colega porque no le avisan a ellos primero), ni nada de oficial sobre el tema, cuando son temas arbitrales así se manejan estos señores ya sea en nuestra área, en Oceanía o en Europa.

¿Por qué el hermetismo para decir que un árbitro hizo mal su trabajo?, ¿qué tiene eso de pecaminoso? La temporada pasada cuestionábamos porque la Fepafut o la Comisión Arbitral o la LPF Group Inc. (menso nombre y nada de nada estos últimos) no informaban cuando a un árbitro lo metían en el freezer por su mala actuación.

Recuerdo el caso de Víctor Ríos, que dirigió horriblemente un Tauro-Chorrillo en el Rommel y luego desapareció de las nominaciones como por arte de magia sin ninguna explicación. Nos decían que eso no se anuncia al público pero sí al Árbitro, que ellos siguen el mismo proceso que la FIFA y que no se avisa en estos temas.

Pero, ¿por qué a los jugadores y dirigentes sí los exhiben entonces?, si nos dicen que le dieron ocho juegos de suspensión a uno o que tal dirigente está fuera de los estadios por seis meses, o que Parra solo puede dirigir fuera del perímetro del Cascarita Tapia y se tiene que trepar en un bus?

Yo pienso que debe haber más claridad en lo bueno y en lo malo, si el árbitro hace bien su trabajo que se sepa y sea premiado con finales y partidos internacionales, si lo hace mal, que lo digan también para que recapacite y luego mejore.

O sea, que si no nos sapean lo de Geiger, aún estuviéramos esperando alguna decisión de Concacaf. Esto no puede ser, ahora que están dizque reestructurando este organismo es momento de poner orden y comenzar a hacer las cosas bien, me voy a quedar esperando el comunicado sobre el árbitro ese, cuando me lo manden les aviso. Ojalá que llegue antes de Rusia 2018.

Saluuuuuuudos.