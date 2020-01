Con la mira puesta en El Salvador

CUARTOS DE FINAL

Luego de los tres partidos disputados en Detroit, Tampa y Kansas City, la selección panameña terminó líder del Grupo C en la Copa Oro 2011.

La victoria en el debut ante Guadalupe, el histórico triunfo frente a Estados Unidos y el agónico empate contra Canadá quedan ya como anécdotas del equipo panameño dentro del torneo continental de la Concacaf.

Bajo la consigna de “paso a paso”, el equipo panameño emprendió camino hacia la capital de Estados Unidos, Washington DC, para su encuentro ante El Salvador en los cuartos de final de la Copa Oro 2011.

Al término del partido contra Canadá Julio Dely declaró que el bajón visto no fue a causa de los seis cambios que implementó en el once inicial, “normalmente los equipos, no Panamá solamente, suelen bajar mucho el nivel, más allá de los cambios, después de un partido tan exigente como el que tuvimos frente a Estados Unidos”.

El planteamiento inicial, con la entrada de varios jugadores que harían su debut en esta Copa Oro, se alteró debido al gol de penal que marcó Dwayne De Rosario al inicio de la segunda parte, “ellos no nos crean opciones claras de goles, una en la primera parte en la que Manotas estuvo muy bien, pero en líneas generales no nos crean ocasiones.

Fue un penalti que se pudo haber evitado ya que el jugador no tenía opción de rematar, pero al final el equipo se supo reponer y luchó hasta el final, para empatar el partido”.

Julio espera un partido distinto al de Canadá contra El Salvador, “Yo estoy convencido de que Panamá va a mostrar la cara que dio en los dos primeros partidos frente a El Salvador”. Nuevamente, y como nos tiene acostumbrado, Julio no se adelanta y avisa que Panamá jugará para superar la ronda de los cuartos de final. “Intentaremos (pasar de cuartos), tenemos equipo para hacerlo y vamos a pelear hasta el final”.

Hablando sobre la mentalidad de la selección, Julio asegura que el equipo le ha demostrado tener madurez en el terreno de juego, “en este torneo hemos arrancado todos los partidos ganando, menos hoy (el martes) ante Canadá, pero de igual forma y bajo esa circunstancia diferente a la de los primeros partidos, el equipo supo aguantar en el terreno de juego para al final alcanzar el resultado positivo”, concluyó Dely.