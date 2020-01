Una mujer de alturas

EL COLOSO DE AMÉRICA

Atenas Cardoze siente atracción por los retos y sobre todo por las alturas. Su última aventura fue irse con un grupo de amigos al Coloso de América, la montaña Aconcagua, el pico más elevado en los hemisferios sur y occidental, en Mendoza, Argentina.

Cardoze ya tenía experiencia previa en ascensos de volcanes y montañas en diferentes partes del mundo.

Ha escalado montes y volcanes en Panamá, Ecuador, Costa Rica, Rusia, Colombia y Argentina.

Comenzó su preparación como escaladora y montañista desde 2005 en el volcán Barú, que tiene un altura de 3 mil 475 metros sobre el nivel del mar (msnm) y tras varios años de preparación le llegó el momento de intentar conquistar el Aconcagua.

La expedición duraría 19 días, comenzó el 10 de febrero y terminó el viernes 28 de febrero, cuando comenzaban los carnavales en Panamá.

Ella partió de Panamá el 9 de febrero con las maletas cargadas de implementos, de confianza y esperanza en completar los 6 mil 960 msnm del Aconcagua.

Tras muchos días de ascenso y por problemas de salud, Atenas tuvo que desistir de plantar bandera en la cima de la montaña.

Cuando completó los 6 mil msnm, la constipación, (eliminación de heces mediante deposiciones escasas, difíciles de expulsar o demasiado infrecuentes), una condición médica que la ha afectado desde siempre, la hizo detenerse.

Aunque logró registrar su mejor marca personal en ascensos, Atenas admite que lloró mucho cuando llegó a su carpa, tras tener que abandonar a sus compañeros Steve, Tristán, Moisés y Alejandro.

“Tengo que decir que di lo mejor de mí. No cumplí con la meta por una condición médica que con la altura se acentúa, porque la digestión se hace más lenta. Mi preparación física estuvo bien, no me faltaron condiciones”, admitió Cardoze al regreso del viaje.

“Con mucho dolor decidí hacerle caso a mi cuerpo y parar, les dije a los chicos que lamentaba dejarlos, pero no podía continuar, sería una irresponsabilidad continuar 10 horas de duro ascenso, más la bajada que es aún más peligrosa por el cansancio que llevas encima. Un solo resbalón, un mal movimiento te puede costar la vida”, sentenció Cardoze.

“Regresé y lloré dentro de mi carpa, no podría creerlo, después de años deseando aquel momento, tuve que dejarlo ir”, aportó.

La alpinista también comentó que para llegar a la cima eran 10 horas de ascenso las que faltaban, más otras cuatro la bajada. “Esas horas de ascenso son muy exigentes y necesitas estar bien para hacerlo”.

LA AVENTURA

Mientras ella seguía subiendo, en Panamá sus padres se mantenían al tanto de todo.

“He hablado con ella y me ha dicho que hace mucho frío, que van poco a poco, pero con buen ritmo, ahora es que comenzará la parte más difícil, llegar a la meta”, dijo muy emocionado el padre, cuando completaban los 5 mil msnm de ascenso.

Mientras tanto, en las faldas del Aconcagua las cosas no eran tan fáciles. Los primeros días, el ascenso se dividió en campamentos en donde paraban para dormir un par de horas y luego seguir con la escalada.

Como mínimo, por día eran unas siete horas de ascenso. El primer campamento que hicieron se llamaba Penitentes y estaba a los (2, mil 700 msnm), por las inclemencias del tiempo, allí mismo tuvieron que poner el segundo: Punta de Vacas.

El tercero fue a 2 mil 950 msnm y se llamaba Pampa de Leñas. El cuarto era Casa de Piedras (3 mil 240 msnm), el quinto y más complicado fue Plaza Argentina (4 mil 200 mnsm).

Allí, el frío, la brisa y la nieve eran tan fuertes que tuvieron que hacer varios subcampamentos. El 5a fue el Camp 1, a los 5 mil msnm, el 5b fue el Camp 2 a (5 mil 500 msnm) y el último para Atenas fue el 5c Camp 3 a 6 mil msnm.

Para aquellos que querían continuar estaba el sexto, que era el Summit, en la cima del Aconcagua (6 mil 692 msn) y para el descenso el siguiente campamento era el Plaza Mulas, a 4 mil 250 msnm.

“Aconcagua es una montaña con mucho frío, los vientos son increíbles y no puedes quedarte esperando a los demás en algún lugar, el descender con un malestar hubiese sido muy peligroso. La mayoría de los accidentes en montañas ocurren durante el descenso”, confesó Cardoze.

Solo unos días antes que comenzara la expedición, la agencia internacional Europa Press había señalado que se habían encontrado los cuerpos sin vida de dos alpinistas estadounidenses a unos 6 mil 400 msnm, en una canaleta 20 metros hacia abajo, lo que supone, según los expertos, que el accidente fue durante el descenso.

A su vez, Atenas recordó que la noche previa al ataque a la cima se durmió con la convicción de que lo intentaría.

“Nos despertaron a las 3:00 a.m. para estar listos y salir de la carpa con muchísimo frío, era increíble ver cómo todo en tu carpa se congelaba; el protector solar, la pasta de dientes, las gotas para los ojos, el agua, la avena en el plato, la nieve caía en la ropa y de una vez se transformaba en capas”, sostuvo.

Esa madrugada, antes de intentar llegar a la cima, Atenas confesó que dijo: “Diosito, dame fuerzas”. Al momento que salió de la carpa, la golpeó un fuerte viento frío que le congelaba hasta los huesos, lo que tal vez era una señal de lo que pasaría minutos después.

“Empezamos a caminar todos con nuestras lámparas de cabeza, al rato me pegó un dolor agudo en el estómago y pensé... ¿qué hago, me callo?, por un momento lo dudé y preferí continuar, pero al ver que no llevaba ni la hora del ascenso y ya había sentido el primer aviso, con mucho dolor decidí desistir y regresar al campamento”.

A pesar de abandonar a los 6 mil msnm, Atenas secó sus lágrimas y respiró hondo mientras esperó por alrededor de 14 horas a los cuatro hombres que decidieron aventurarse a completar el recorrido, ya que solo estaban cansados, pero no tenían ningún malestar.

Ella estaba en su campamento, la plaza de cólera, como ella la denominó, cuando el grupo bajó. “Me dijeron que estaban exhaustos, que estuvo durísimo, muchísimo frío, fuertes vientos y mucha nieve, que el ascenso fue empinado y muy difícil. Uno de ellos, el inglés Tim, tuvo que tratarse en la cima, porque no sentía los dedos”.

En ese momento fue cuando pensó: “mi decisión fue sabia, la montaña siempre estará allí y algún día el Aconcagua me llamará de nuevo”.

La experiencia en el Aconcagua no ha sido deprimente para ella, sino que la animó a seguir luchando por lo que quiere.

Hasta ahora, solo tiene planeado un curso de rescate en el glaciar en Perú y un encuentro de montañismo en México, pero aún no sabe si podrá asistir.

En su agenda también tiene marcado un posible ascenso al monta Kilimanjaro, el punto más alto de África, con altitud de 5 mil 895 mnsm, una altura que ya ha sobrepasado.

“El Aconcagua será un nuevo reto pendiente”, finalizó Cardoze.

DETALLES DE SU VIDA DEPORTIVA

2005

Tuvo su primera vez como escaladora, al llegar ala cima del volcán Barú en Panamá, a uno 3 mil 475 msnm.

9 años

Es el tiempo que lleva participando en travesías por montes, cerros y volcanes, tanto locales como internacionales.

2

Es la segunda panameña que intenta llegar a la cima del Aconcagua. La primera fue Betsy Pinto Gallardo, en 2006.