¿Una nueva FIFA?

TIEMPO EXTRA

David samudio garay / dsamudio@medcom.com.pa

OPINIÓN

Las elecciones de FIFA nos dieron al suizo Gianni Infantino como el sucesor del polémico Sepp Blatter para dirigir los destinos del organismo futbolero. Ya de por sí el cambio es histórico, ya que desde 1998, cuando Blatter tomó el lugar de su amigo Havelange, no había movimiento de tierra en Zúrich. Los cambios de presidente de FIFA son a cámara lenta y bien espaciados, Havelange había tomado posesión en el lejano 1974 sobre el inglés Stanley Rous, así que esta modificación del viernes no es cambio de diputado o de ministro local, se da cada cierto tiempo, lo que nos pone a pensar y mucho. ¿Por qué tanto tiempo al mando? Sin duda que las asociaciones que votan son las que hacen el continuismo, lo que me llama la atención esta vez es que a diferencia de las movidas de 1974 y 1998 esta no es in house, tanto Havelange como Blatter venían de FIFA para ganar la elección, esta vez Infantino viene de la UEFA, usted dirá que es la misma cosa, pero no lo es. También que Infantino apenas llegó a UEFA en 2009. En siete años pasó de ser un abogado entusiasta en el fútbol a encargarse de los sorteos de Champions League o Eurocopa, a sentarse en el potro indomable del ente deportivo más poderoso del mundo. Esa diferencia de pocos años en el fútbol y no venir de FIFA ya le pone algo distinto a esta escogencia, la pregunta ahora es si eso será suficiente para comenzar con los tan cacareados cambios y reformas que se quieren tener a partir de ahora. Panamá forma parte ahora del paquete de los que toman decisiones de peso, la designación de Chaluja como representante de Centroamérica en el comité ejecutivo de FIFA (que pasara ahora a llamarse consejo ) es buena para nosotros, nos da una voz y fuerza que antes no se tenía, ojalá también ayude a inyectarle más fuerza a las estructuras futboleras que escasean en nuestro país y más dinero y apoyo al fútbol escolar y aficionado. Lo que no da esta designación es arbitrajes a favor o grupos jamones para jugar, no se crea eso. Infantino ha llegado para operar de cero, aún no se si este será el inicio de la nueva FIFA, al final están muchos de los dirigentes que antes votaban y aceptaban lo que Blatter decía o lo que los maletines llenos de billete brindaban, cambiar esa mentalidad es difícil, cuando hay gente que se acostumbra a la corrupción es duro detenerse y comenzar de cero. Ese es el gran reto ahora, cambiar esa imagen negativa, eso de sobornar para ganar las sedes de mundiales, Infantino tiene trabajo, ojalá que las reformas sigan su curso y que se cumplan, si no todo esto será por el gusto, hay que ver resultados y después hablamos... ¡Saluuuuuuudos!