La nueva temporada

OPINIÓN.Se acerca el inicio de otra temporada de Grandes Ligas y en la misma forma empiezan a salir las especulaciones de quién ganará este año, y si los cambios favorecerán a los diferentes equipos, etc. Dentro de nuestras limitaciones haremos algunos comentarios sobre las divisiones y sus diferentes equipos. En la Liga Americana, división Este. Los Yanquis de Nueva York: ganaron la división el año pasado, pero no pasaron de la primera eliminatoria en la post-temporada. Este año han añadido a su roster a unidades como Johnny Damon, Miguel Cairo, Kelly Stinnett, Ron Villone, Mike Myers, Kyle Farnsworth y Octavio Dotel, mientras que han salido de Tom Gordon, Tino Martinez, Rubén Sierra, Kevin Brown, John Flaherty, y otros. El equipo del año continúa teniendo una planilla horrorosamente cara, pero pareciera que lo principal no lo enmendaron, que indudablemente era mejorar su cuerpo de lanzadores.

Volverán con una alineación increíblemente poderosa, pero sus lanzadores no garantizan nada. Le dieron más importancia a la renovación de su cuerpo técnico que a los brazos, aparentemente cansados. No mejoraron, y para ganar tienen que mejorar.Los Medias Rojas de Boston: terminaron con el mismo récord que los Yanquis, pero segundos por haber perdido la serie individual con ellos. El equipo ha estado plagado de problemas durante el invierno, pero las cosas han empezado a tomar color. Añadieron a su nómina a Josh Beckett, Mark Loretta, Coco Crisp, Alex González, Mike Lowell, J. T. Snow, Julián Tavarez, Rudy Seanez, David Riske, John Flaherty y Josh Bard, mientras que despidieron a Johnny Damon, Kevin Millar, Edgar Rentaría, Bill Mueller, Doug Mirabelli, John Olerud, Jeremi González, y otros menos prominentes.

El equipo ha cambiado su cuadro interior, pero mantiene su estructura sólida de poder con David Ortiz, Manny Ramírez y Jason Varitek. En el papel lucen mejor, pero hay que ver cómo recobran la química que mostraron en el año 2004, cuando fueron los campeones. Las oportunidades están, pero deben aprovecharlas.Azulejos de Toronto: La administración de este equipo, con sus contrataciones, demostró marcadamente que piensa que la división no es únicamente los Yanquis y los Medias Rojas. Sus adquisiciones incluyeron a A.J. Burnett, Troy Glaus, Bengie Molina, Lyle Overbay y B. J. Ryan. Por otro lado, se deshicieron de Orlando Hudson, Miguel Batista, Corey Koskie y David Bush. La reestructuración del equipo le da un conjunto capaz de anular a sus enemigos de la división, de manera que ahora le toca demostrarlo. Esta división sigue siendo una de las más duras del béisbol.

El autor es comentarista deportivo