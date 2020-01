Los números le cuadran a Julio

SELECCIóN MAYOR DE FúTBOL

Los números no mienten, se suele decir en materia de estadística aplicada al deporte, cuando lo que un equipo hace en el campo se ve reflejado en las cifras.

Ese es el panorama que se muestra en la campaña que viene haciendo el técnico Julio Dely Valdés con la selección absoluta en sus 20 meses de trabajo. En 33 partidos entre oficiales y amistosos solo ha perdido 7 veces, ha ganado 22, ha empatado 4, lleva marcado 53 goles y le han encajado 20.

Seis derrotas fueron en amistosos y una en partidos oficiales. En amistosos perdió con Cuba, dos veces contra Paraguay, ante Estados Unidos (EU), frente a Perú y Honduras.

En partidos oficiales, que a la postre son los que cuentan, Panamá solo ha perdido una vez en 16 encuentros (contra EU en la pasada Copa Oro 2011). En total suma 11 victorias, 4 empates, 1 derrota, 32 goles a favor y 9 en contra. Y lo mejor hasta el momento es que en la eliminatoria para Brasil 2014 el equipo está invicto en 6 partidos, los ha ganado todos, lleva 18 goles marcados y 2 en contra, con lo que lidera su grupo por encima de Canadá, Honduras y Cuba.

Julio Dely además había dirigido como interino a la selección mayor entre el 10 de mayo y el 11 de octubre de 2006, donde se le recuerda sus cuatro triunfos ante el River Plate (1-0), Perú (2-0), Guatemala (2-1), El Salvador (1-0) y su derrota contra Trinidad y Tobago (1-2).

En el ranking de FIFA Panamá ocupa el puesto 46 por primera vez en su historia desde 1993 cuando se instituyó esta clasificación, lo que es un reflejo de lo que dicen los números.

Nunca antes se había dado una situación parecida en las anteriores nueve eliminatorias mundialistas. Con el colombiano José Cheché Hernández se consiguieron 4 victorias en 18 partidos, pero nunca de manera consecutiva. Hoy con Julio Dely se han ganado los primeros seis partidos que se llevan disputados camino a Brasil 2014.

“Cuando dirigí interinamente en 2006 pensé que estaba capacitado, pero después me di cuenta que no lo estaba cuando me fui por dos años como asistente al Málaga, allá de verdad que sí me sentí que lo estaba”, señaló Dely en un programa televisivo.

Hoy los números están de parte de Julio Dely.

Echemos un repaso de las anteriores eliminatorias.

ARGENTINA 1978

En la eliminatoria para Argentina 1978 con el chileno Renato Panay al frente de la selección se ganó un partido, se empató uno y se perdieron cuatro.

ESPAÑA 1982

Con el uruguayo Luis Borghini y el panameño Rubén Cárdenas, que terminó la eliminatoria, no se ganó ningún partido, se empató un juego y se perdieron siete.

MÉXicO 1986

Con el panameño Orlando Muñoz se perdieron los dos partidos que se disputaron contra el seleccionado de Honduras.

ITALIA 1990

se empató y se perdió contra Costa Rica en dos partidos con el argentino Juan Colecchio.

Eu 1994

Se ganó un partido en el Rommel Fernández y se perdió el otro por goleada ante Costa Rica, con el entrenador uruguayo Gustavo de Simone.

FRANCIA 1998

A partir de las eliminatorias para Francia 1998 comenzó a cambiar la historia de Panamá, porque la selección pasó por primera vez una fase inicial. En total se jugaron ocho partidos, se ganaron tres, se empataron dos y se perdieron tres. El colombiano César Maturana comenzó el proyecto y fue despedido tres partidos antes de terminar la serie siendo reemplazado por el panameño Orlando Muñoz.

Muturana dirigió además en una Copa de Uncaf de 1995 y en una eliminatoria preolímpica.

COREA-JAPÓN 2002

Tres victorias, un empate y seis derrotas fue el palmarés de esa eliminatoria.

Miguel Mansilla comenzó el proceso llegando a dirigir 19 partidos entre oficiales y amistosos con un palmarés de ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas.

En la eliminatoria se consiguió pasar a una segunda fase a expensas de Nicaragua y Honduras, que la mandó a jugar un repechaje.

Mansilla no puedo terminar su ciclo, renunció tres partidos antes de terminar la serie, Ezequiel Fernández dirigió ante México y Leopoldo Lee frente a Canadá y Trinidad y Tobago de visitante.

ALEMANIA 2006

Con el colombiano José Cheché Hernández se ha llegado a lo más lejos en una eliminatoria, que fue hasta el hexagonal final, además se consiguió el subcampeonato de la Copa Oro de 2005.

Se jugaron 18 partidos en esa eliminatoria, se ganaron 4 juegos, se empataron 4 y se perdieron 10.

Cheché dirigió en total 41 partidos entre oficiales y amistosos con una marca de 9 victorias, 13 empates, 19 derrotas, 37 goles a favor y 62 en contra. Dirigió 13 amistosos, 4 juegos de la Copa Uncaf, 6 de la Copa Oro y 18 de la eliminatoria.

SUDÁFRICA 2010

Luego vino el costarricense-brasileño Alexander Guimaraes para la eliminatoria Sudáfrica 2010, donde se jugaron dos partidos contra El Salvador, se ganó un juego en casa y se perdió el otro en el Cuscatlán. Con Guima Panamá disputó la final de la Copa Uncaf de 2007 perdiéndola por penales ante Costa Rica.

Entre amistosos y partidos oficiales dirigió 23 encuentros con 7 victorias, 10 empates y 6 derrotas, 24 goles a favor y 28 en contra.

STEMPEL

Gary Sempel no ha dirigido en ninguna eliminatoria mundialista con la selección mayor, pero tomó el barco después de la decepción contra El Salvador y consiguió darle el primer título a Panamá en la Copa Uncaf de 2009. Aparte del amistoso contra Bolivia el 20 de agosto de 2008, Gary dirigió 14 partidos más entre el 20 de enero al 18 de julio de 2009 con un palmarés de 4 victorias, 3 empates, 8 derrotas, 17 goles a favor y 19 en contra.

JORGE DELY

Jorge Dely Valdés asumió el reto de dirigir interinamente a la selección entre el 20 de enero y 7 de septiembre de 2010, estuvo en cinco partidos, perdió ante Chile en Coquimbo (2-1), derrotó a Venezuela (2-1) en Barquisimeto y en el Rommel (3-1), empató ante Costa Rica (2-2) en el Rommel y después ganó a Trinidad y Tobago (3-1).

El 8 de octubre de 2010 comenzó la era de Julio Dely.