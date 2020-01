Para los padres deportivos

TIEMPO EXTRA

david samudio garay / dsamudio@medcom.com.pa

OPINIÓN

El Día del Padre siempre cae en plena temporada de fútbol, ya sea Mundial, Eurocopa, Copa América o algún evento que sea sumamente importante. Este domingo de junio es designado para celebrar a los papás del planeta Tierra.

Eso hace que se formen líos y se hagan planes extraños, las mujeres quieren hacer alguna actividad en familia alejada de lo que al papá le interesa todo el año y que a veces se lo tiene que perder porque es responsable, se queda callado y no dice nada... “Sí, dale mami, vamos al mall de compras y a pasear con los pelaos”, “Ok, nos vemos a las 2:30 para el picnic en el Parque Omar con tus hermanas”... Nombe no, qué mal, lo que de verdad quisiera estar haciendo es estar junto a su familia viendo Colombia-Perú pero no pudo ayer, ¿eso te pasó a ti?

Seguro te acuerdas del primer juego al que tu papá te llevó. Algunos nos escribían ayer del tema: “Mi papá me llevó por primer vez al Juan Demóstenes Arosemena a ver a Metro, o al Mariano Bula para ver al Árabe Unido”. Esas historias quedan en la vida de niños y niñas por igual. El recuerdo de tu papá contigo un sábado de béisbol bin bin, o de fútbol de la sub9, tu papá que te llevó y te impulsó en tus primeras clases de natación, ¡a quién se le olvida eso!

Yo no me olvido de que mi papá me llevó al Revolución a ver mi primer juego de fútbol, Panamá-Haití, en 1975, yo tenía nueve años y se vendió a los caribeños como el “equipo mundialista”, y lo era, ya que venía de jugar el Mundial de Alemania 74. No había mucho interés por el fútbol como hoy, ni había Marea Roja, pero recuerdo entrar por primera vez a ese inmenso estadio gracias a que molesté y grité hasta que me llevaran, el plan dio resultado.

Aunque un día después, feliz día a todos los papás del deporte, sigan así, y el otro año que estaremos en medio de la Eurocopa planifique su barbacoa en su casa frente a la televisión y sea feliz como debe ser... Saluuuuuuuudos.