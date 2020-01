Dos panameños jugarán en el LAAC

REPúBLICA DOMINICANA

Los panameños Miguel Ordóñez y Raúl Carbonell participarán en la segunda edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se realizará este mes en República Dominicana y que da un boleto para el Masters de Augusta 2016.

Tanto Ordóñez como Carbonell confirmaron su asistencia al evento, que en esta ocasión será televisado a más de 140 países del mundo y que se jugará en la cancha Teeth of de Dog, Casa de Campo.

Miguel Ordóñez también jugará en el LAAC. Raúl Carbonell será uno de los representantes panameños. CORTESÍA

Ordóñez dijo que la representación panameña fue escogida por su desempeño en el ranking nacional y el Torneo del Istmo.

Al evento de Dominicana asisten los dos mejores jugadores de cada país de la región y se espera que compitan 108 golfistas.

El ganador del campeonato, que se realizará entre el 14 al 17 de este mes, será invitado a jugar en el Masters de Augusta del próximo abril.

Además, los que queden segundos entrarán en forma directa a las fases finales de clasificación del The Open y U.S. Open Championship.

Este torneo, que organiza el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), apunta a crear a los próximos campeones de la región que ayudarán a inspirar a más jugadores en el futuro.

El campeón del LAAC tendrá la oportunidad de jugar en tres Majors, ya que se asegura un lugar en el Masters Tournament 2016 y obtiene, junto al subcampeón (es), una invitación para participar en las etapas finales clasificatorias del The Open que se jugará en Royal Troon y al U.S. Open que tendrá lugar en Oakmont Country Club.

Terminando el torneo dominicano (Latin America Amateur Championship) Carbonell viajará a Perú en donde competirá en el XI Abierto Suramericano de Golf, el 19 de enero.

Carbonell, de la división 15-18 años, fue el ganador del Tour Championship 2015 de la Asociación Panameña de Golf (Apagolf), evento que se organizó por primera vez y puso punto final a la temporada del ranking nacional infantil-juvenil sub 18.

Carbonell terminó el último día de actividad con 231 golpes, tras firmar tarjeta de 78 + 75 + 78 en las tres rondas del evento.

Al Sudamericano de Perú también asistirá Anders Axelson.

Ordóñez y Carbonell tienen previsto viajar a República Dominicana dos días antes del arranque del torneo.

El complejo de Casa de Campo, sede del próximo LAAC, cuenta con cuatro canchas, tres de ellas diseñadas por Pete Dye.

El Teeth of the Dog es el campo que albergará el torneo, en donde los golfistas recorrerán sus 6 mil 664 yardas, con hoyos muy cerca del mar. Además están el Dye Fore y The Links.