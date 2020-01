En pleno matraqueo

Hey, esperen amigos, recuérdenme por favor cuál fue la primera fecha fijada para realizar las elecciones del béisbol.

No hubo una respuesta exacta, pero antes del año nuevo se me informó que extendieron más el plazo para este proceso eleccionario, rodeado de un ambiente político y convertido en una seria amenaza para la nueva temporada.

En efecto, el director técnico del INDE, Abraham Williams, dijo que no será hasta el 5 de enero cuando se lleven a cabo dichas elecciones.

Esto es absurdo. No me parece lo más apropiado hacer unas elecciones a solo unas horas para que se cante Play Ball.

Las elecciones para escoger a la junta directiva que regirá los destinos del béisbol a partir de la próxima temporada han tomado un giro político, lo que afirmó esta semana el legislador Franz Wever, un contendor de sumo cuidado para el actual presidente de la FEDEBEIS, el ahora miembro de la junta directiva de la ARI Eduardo De Bello.

Wever, en declaraciones hechas al programa radial “Síntesis Deportiva” (Radio Mía), habló de promesas de votos, matraqueo político y también dejó entrever presiones de tipo político para variar posiciones entre los dirigentes provinciales.

“No se debe mezclar la política en esto, pero si sucede somos políticos y estoy preparado para cualquier acontecimiento”, dijo Wever, quien respira aires de ganador.

Wever, quien ha señalado que va a hacer cambios drásticos en la Comisión Técnica, aclaró que el dirigente René Salerno no está en su nómina, aunque podría ser tomado en cuenta para ocupar un puesto administrativo.

“Noriel Salerno, quien va a ser el presidente de la liga de Coclé, me ha pedido que considere a su hermano para que se sume al equipo de trabajo”, destacó Wever, en una intervención que no deja lugar a dudas sobre el trasfondo político que ronda en las elecciones del béisbol.

Sobre la posibilidad de un matraqueo político, dijo “es una política deportiva y espero no aparezca una mano peluda y mueva algunas fichas. No me extrañaría”, sostuvo.

Wever da por contado el voto del H.L. Carlos Alvarado, presidente de la liga de Chiriquí.

De Bello, por su parte, ha sido más comedido en sus planteamientos.

“Reconozco que hemos descuidado un poco el trabajo con las bases, pero teníamos que rescatar el prestigio de nuestro béisbol en el plano internacional”, sostuvo De Bello, quien ha estado al frente de la FEDEBEIS en los tres últimos períodos.

A menos que no ocurra otro invento, esta misma semana se decidirá el futuro de la dirigencia del béisbol, por lo que se tendrá que esperar la orden para que se cante el Play Ball.