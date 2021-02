Prospecto santeño recibe invitación de los Azulejos

Béisbol Profesional

La tarde del pasado viernes, el prospecto panameño Leonardo Jiménez decidió acompañar a su madre al supermercado sin pensar que en medio de su gira de compras recibiría una llamada inesperada.

“Leonardo, ¿cómo estás?”, le preguntó una voz para él ya conocida.

“Tengo que darte una noticia. Agárrate de la silla, que es una buena noticia”, agregó la persona a través del hilo telefónico.

Con la adrenalina aumentando a cada segundo, Jiménez pidió que no demoraran en decirle cuál era el motivo de la conversación.

“Has sido invitado al spring trainning del equipo grande”, respondió uno de sus entrenadores en la organización de los Azulejos de Toronto.

“Uff... la verdad nunca me imaginé que fuera eso. Mi mamá se pudo a llorar”, confesó Jiménez a La Prensa. “La verdad, fue una noticia muy emocionante”.

Si bien es cierto el jugador de apenas 19 años estará en los entrenamientos como invitado fuera del roster de 40 protegidos, el hecho de que los Azulejos hayan decidido llevarlo a trabajar a la par de sus grandes estrellas reafirma las grandes proyecciones que tienen con él.

A Jiménez se le indicó que debe viajar a Estados Unidos el jueves, por lo que hoy acudirá a hacerse el examen para descartar la Covid-19 y así estar listo.

“La fecha para reportarse es el 22, pero igual hay que estar desde el 19, pues allá también nos harán otros exámenes”, precisó.

“ Apenas tiene 19 años y solo resta que siga desarrollándose para tener en él otro grandes ligas panameño en el futuro no muy lejano”. Alex Zapata, buscador de talento.

A absorber lo bueno

Durante el tiempo que la organización decida, Jiménez tendrá la oportunidad de compartir y trabajar con peloteros ya famosos como Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, Cavan Biggio, Lourdes Gurriel Jr. y el recién llegado George Springer, entre otros.

“Estar invitado es poder convivir con todos esos jugadores, entrenar con ellos y para mí es una expectativa muy grande”, dijo el atleta.

“Iré con la mejor intención de tratar de aprender de todos esos peloteros, muchos todavía jóvenes, pero con mucho talento. Y no solo aprender en el tema del béisbol, sino también de la disciplina y del por qué ellos están allí hoy en día”, indicó.

“También demostrarles a ellos mi talento”, agregó Jiménez.

Datos sobre Leonardo Jiménez 825 mil es la cantidad en dólares que recibió Jiménez por firmar con los Azulejos el 2 de julio del 2017. 14 es el puesto que actualmente ocupa el panameño entre los 30 mejores prospectos de su organización. .278 es el promedio ofensivo que acumula Jiménez en sus dos campañas como jugador profesional de ligas menores con los Azulejos. En 95 partidos ha dado 98 hits y ha empujado 41 carreras

Un año complicado

Al igual que para la gran mayoría de los jugadores de ligas menores, los últimos meses no han sido nada fácil, pues la pandemia les ha impedido jugar y seguir con su desarrollo en procura de llegar a las mayores. Jiménez no ha sido la excepción.

“Ahora es que han venido soltado un poco, pero las cosas no han sido nada fáciles para uno, que siempre está acostumbrado a estar en los estadios. La verdad he tratado de hacer lo que he podido, sobre todo en el aspecto físico y en el bateo para mantenerme”, expresó.

Gracias a esa disposición de trabajar bajo las circunstancias Joy, como se le conoce al jugador, no llegará en cero a las prácticas.

Habla quien lo firmó

Alex Zapata, buscador de talentos de los Azulejos en Panamá y quien tuvo que ver con la firma de Jiménez, también habló de las perspectivas que tienen en esa organización con el nuestro.

“La verdad, desde que lo firmamos el muchacho ha trabajado muy fuerte y creemos, si Dios quiere, que va a llegar muy lejos en el béisbol, pues es muy disciplinado”, destacó Zapata.

“Honestamente, en la organización están muy contentos con él. Su juego ha progresado bastante y es un muchacho muy centrado”, calificó el scout.

Jiménez tiene las habilidades para jugar defensivamente tanto en el campocorto como en la segunda base, lo que le abriría aún más las opciones en cualquier roster.

Este año, su plan es jugar en un nivel Clase A Fuerte.