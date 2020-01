Una raqueta especial

No importa si es dentro o fuera de las canchas de tenis, María Alejandra Cossio Obregón siempre tiene una sonrisa en el rostro y una facilidad para alegrar a los demás.

A sus 12 años, tiene títulos de campeona nacional y muchos reconocimientos internacionales, lo que la ha llevado a pensar en convertirse en tenista profesional cuando sea grande.

María Alejandra es la Estrellita Deportiva de la Semana de La Prensa, gracias a su esfuerzo diario por ser una de las mejores tenistas del país.

Ella comenzó a jugar tenis desde los 6 años de edad. “Mi papá antes practicaba tenis y por eso me fue gustando”, comentó la jugadora, quien es líder del ranking Banco General de la Federación Panameña de Tenis, en la categoría U12 y tercer lugar de la U14.

“Me gusta el tenis porque es mi deporte favorito, siento una gran felicidad cuando lo juego”, aportó la atleta, quien cursa el sexto grado del colegio San Agustín y lleva promedio de 4.6.

Para sus padres y hermano menor, Yira y Alejandro y Luis, ver cómo ha crecido María Alejandra los llena de mucho orgullo.

“Recuerdo que a lo primero que la metí fue al ballet por ser una niña, pero no, a ella no le gustó, me decía que ella no quería esto, así que finalmente probamos con el tenis y le encantó, al punto que hoy en día es una de las mejores”, reconoció la madre.

“Ella se esfuerza mucho para conseguir lo que quiere, entrena tres veces a la semana con su entrenador privado Hugo Espinosa y el resto de la semana lo hace en la federación”, comentó la orgullosa madre, quien no pudo evitar soltar una lágrima al hablar de lo que siente por su niña.

“Ella y su hermano para mí, son mi todo, ella es una niña que se porta bien, hace caso. Recuerdo que comenzó a practicar tenis un par de horas al día y ahora no lo puede dejar”, afirmó con gran emoción Yira.

Por su parte, su padre asegura que tener a sus hijos jugando tenis es una bendición. “Los niños siempre deben practicar algún deporte, no todo puede ser la escuela, sino que hay que combinarlo con deportes, pero llevarlos hasta el final”.

“Por María Alejandra siento mucha admiración, es una niña que se levanta supertemprano para ir a la escuela, entrena, regresa a estudiar y siempre saca buenas notas, ella es mi adoración y siempre tendrá mi apoyo”, confesó el papá.

Después de 12 años jugando tenis, María Alejandra asegura que lo más fácil para ella cuando está jugando es la volea derecha y lo más complicado es moverse por toda la cancha.

Eso lo ratifica su entrenador Espinosa, quien asegura que “el golpe con la derecha es en el que María Alejandra más confía. Ella ha evolucionado en los últimos dos años y medio que lleva conmigo y cada vez está más concentrada y dispuesta a trabajar, la veo como una tenista con un carácter muy formado”.

Escuchar esas palabras hicieron que María Alejandra se sonrojara y una vez volviera a sonreír.

“Cuando juego tenis me siento que voy a ganar”, afirmó la talentosa tenista, quien asegura que su jugador favorito es Roger Federer, por su “sensibilidad”.

Hasta la fecha Cossio ha logrado representar a Panamá en países como Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Estados Unidos y Nicaragua.

“El torneo más difícil que he tenido hasta ahora es el JITIC en Puerto Rico, porque la rival tenía más edad que yo”, recordó la jugadora, quien localmente tiene una fuerte rivalidad deportiva con Zulay Castañeda.

Esa cualidad de asimilar las cosas sin hacer un drama es una de las cosas que más admira su padre. “No importa si ella gana o pierde un juego, siempre le da la mano al rival y sale reída”.

Para María Alejandra, su hermano Luis es su mejor amigo. “Jugamos tenis, videojuegos, nos divertimos juntos”, dijo el hermano menor, quien comenzó a jugar tenis por influencia de su hermana.

“Nosotros somos una familia de tenistas y eso es divertido”, confesó Yira, quien trata de mantenerlos a todos centrados cuando hay competencia.

“Es toda una rutina la que debemos seguir. El corn flakes favorito con leche, vitaminas, entrenamiento y mucha hidratación son muy importantes para que María Alejandra tenga un buen resultado”.