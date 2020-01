El receptor Carlos Ruiz optimista con los Filis

DAVID, Chiriquí.- El receptor chiricano Carlos Calicho Ruiz, quien juega para la cadena de los Philips de Filadelfia del béisbol norteamericano, podría ascender a la categoría AA, tras jugar en la categoría A fuerte en la Florida.

Calicho como se le conoce localmente, fue pieza importante en la novena juvenil de Chiriquí que hace unos cuatro años logró el titulo nacional.

Después de ese torneo fue firmado por el buscatalentos panameño Allan Lewis.

El pelotero chiricano dijo que durante la recién finalizada campaña le fue muy bien en la primera parte, siendo seleccionado para participar como receptor en el juego de las estrellas del campeonato de esa división.

Citó que luego de este juego "durante la segunda mitad del torneo, todo cambió.

“Mi bateo disminuyó, pero me siento satisfecho con mi juego detrás del plato y con ánimo para lo que será la temporada venidera”, agregó.

Sobre la temporada que se avecina, Ruiz destacó: "mis técnicos me adelantaron que para esa campaña podría jugar en doble A. Todavía no hay nada seguro al respecto, tenemos que ver cómo me va en los entrenamientos primaverales, donde la competición es verdaderamente 'brava”.

“Tengo oportunidad para hacer ese equipo”, aseguró.

Con respecto a su desempeño con el bate, dijo que no estuvo muy bueno, “pero obtuve 342 turnos al bate, de los cuales me poncharon solo en 30 oportunidades, lo que indica que estuve poniendo la pelota en juego, pero no me acompañó la suerte", destacó.

Al preguntársele por qué está participando en el torneo provincial mayor de Chiriquí, explicó que por ordenes superiores: le indicaron que tiene que mantenerse activo principalmente hacer mas turnos al bate, y que lastimosamente la temporada de Probéis no se realizará este año, por lo que esta jugando en el campeonato local, con miras a afinar el bateo.

El máscara de los Filis defiende los colores del equipo de Boquerón, junto a otros profesionales como Angel Chávez y Eddy Serrano.

Esta novena encabeza la tabla de clasificación del torneo mayor de la norteña provincia del país.