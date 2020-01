El que ríe de último, en NFL

Al margen de los resultados de los juegos, el año 2002 fue un año muy disputado porque se vieron como nunca múltiples encuentros que terminaban en overtime semana tras semana. Porque equipos de marcas muy malas le ganaban con cierta frecuencia a los de buenos récords. Pero sobre todo, porque al llegar la última fecha del calendario regular, aún había muchos equipos con opciones de pasar a la post temporada.

Doce de los 16 equipos de la AFC, entraron a la semana 17 con alguna fórmula que de cumplirse les permitiría seguir adelante.

Hoy se conocen las llaves de la primera ronda de los playoffs, pero hace tan solo unos días existían tantas posibilidades que nadie se atrevía a decir con seguridad quiénes clasificarían como wild cards.

En este espacio queremos tomar el tiempo para analizar algunos puntos fundamentales de la recién terminada campaña regular del 2002.

En primer lugar se pone de manifiesto el gran trabajo de adaptación de algunos entrenadores, que con un pésimo inicio de campaña, supieron mantenerse enfocados en una meta más allá de diciembre.

Tres de los cuatro campeones divisionales de la AFC, empezaron con marcas bochornosas hasta la semana 5, fecha en la que se puede decir que fue cuando "tocaron fondo". Así, los Jets estaban 1-4 hasta entonces, los Titans 1-4 y los Steelers 1-3. Además, comodines actuales como Cleveland (2-3) y Atlanta (1-3) no mostraban indicios reales de su reacción a partir de la semana 6, que debe ser considerada como la del cambio de rumbo de la temporada 2002.

Todavía podemos ahondar más en el tema. Junto a estos malos inicios, podemos contar que campeones divisionales como los Eagles y los Buccaneers perdieron en su primera salida, al igual que los Giants (uno de los wild cards de la NFC). Los Packers, por su lado, ganaron en un pírrico overtime, ante sus propios fanáticos, en la primera fecha.

Sólo Oakland e Indianapolis tuvieron victorias meritorias en la primera fecha y mantuvieron buen paso hasta la semana #5.

Equipos como New England, Miami, Denver, San Diego y New Orleans tuvieron, al contrario, un inicio espectacular y ahora deben participar de la post temporada a través del televisor.

Felicitamos particularmente a Herman Edwards, entrenador de los Jets, que con su decisión de hacer cambios en la posición de QB titular, sentando en la banca al veterano Vinny Testaverde y colocando en su lugar al joven Chad Pennington, consiguió quizás sin saberlo en ese momento, la carta fundamental que hoy tiene al equipo neoyorquino de la AFC en los playoffs. Y esto, nada menos que por medio del campeonato del Este de la Americana, que sin dudas es la división más reñida del 2002, puesto que al finalizar la temporada regular, hubo tres equipos empatados en el primer lugar (N.Y., Miami y N.E. terminaron con 9-7) y el cuarto a solo un partido de distancia (Buffalo con 8-8).

Tanto Edwards como Pennington son respectivamente, a nuestro juicio, el entrenador y el jugador más valiosos del 2002.

Esta reflexión nos lleva a los Patriots. Ellos fueron los campeones el año pasado porque le ganaron a los mejores. No se va a ningún lado sin derrotar al menos a alguno o algunos de los grandes.

Los de New England perdieron esa actitud básica que es la que hace la diferencia entre ganar y perder. Las cualidades siguen allí, si no que lo diga Miami, que perdió su boleto porque a última hora los Patriots se acordaron que ellos eran los campeones y que debían vencer para seguir defendiendo el título. No obstante esto fue muy tardío, ya que ese fue el único de los últimos siete juegos contra equipos de marca ganadora en el que lograron triunfar. Además perdieron 2 de los últimos 3 y fue victoria en overtime.

Otra reflexión interesante es que las estadísticas nos enseñan las fortalezas y las debilidades de los equipos, pero que por sí solas no ganan los partidos y que lo ideal es un balance entre ellas para asegurar un buen rendimiento.

Ninguno de los principales parámetros ofensivos (ofensivas total, aérea o terrestre) ni defensivos (defensiva total, contra el pase o contra la corrida) en forma individual, puede aportar garantías al rendimiento de una franquicia.

Cuando se mira el listado de los 10 mejores en cada una de estas seis categorías, vemos que en el mejor de los casos, el 60% de los incluidos están en los playoffs. Así, ofensiva total, defensiva total y defensa contra la corrida, tienen a 6 de sus 10 mejores en la post temporada.

Tanto ofensivas como defensivas aéreas tienen a 50% de sus 10 mejores aun participando de la contienda y de los 10 mejores equipos en avance por tierra, tan solo cuatro verán acción en enero.

Finalmente, el fanático debe recordar que esta liga tiene 16 encuentros y no 10, 12 ó 14 como fue la tónica en décadas pasadas de la historia de la NFL.

Ganar en el último cuarto de la liga, da la tónica de la clasificación y un buen porcentaje de oportunidad de ser campeón.

Equipos como Titans, Giants y Jets, tienen un mejor pronóstico de seguir avanzando que los Falcons, 49ers o Colts, pues mientras los primeros ganaron en cada una de las últimas cuatro salidas, los segundos vencieron en uno o dos de esos encuentros. Philadelphia, Pittsburgh, Raiders, Packers y Browns con sus 3-1 para finalizar están entre los favoritos.

Pese a esto, la post temporada es borrón y cuenta nueva y aquí vale tanto la suerte como cualquier parámetro estadístico.