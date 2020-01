Entre risas y enojo

TIRO A GOL

OPINIÓN

Más allá del resultado del martes ante Canadá, el primer lugar que se consiguió en el grupo C de la Copa Oro es un logro histórico de Julio Dely Valdés. Hay que felicitarlo. Pero en lo personal –como a muchísima gente– no me gustaron los cambios que se hicieron.

Eso me trajo a la memoria la vez que Dely cambió más de medio equipo con una Sub 17 antes de enfrentar a Nicaragua, que le valió la eliminación de un torneo eliminatorio en El Salvador. El martes Julio volvió a ser osado, siempre lo ha sido y se le respeta, esa es una cualidad que debe tener un entrenador; pero los seis cambios desdibujaron al equipo en el medio campo y la delantera.

Es verdad que en esta oportunidad ya se había clasificado a los cuartos de final, pero la idea era terminar primero para evitar a México o Jamaica, que de momento son los más fuertes del torneo. Se tuvo suerte, lo que antes no se daba, Canadá pudo haber metido otro gol y al final Luis Tejada nos devolvió la sonrisa, con la complicidad del portero canadiense.

Me pregunto qué hubiera pasado si el martes se hubiese perdido. Hoy muchos estuvieran crucificando a Julio Dely, porque para los fanáticos y el periodismo es difícil de concebir que lo bueno que se hizo contra el más grande de la Concacaf se haya echado a la borda de una manera tan ingenua ante Canadá so pretexto de cuidar a unos titulares.

Por eso el gol de Tejada provocó una histeria, porque era injusto que se perdiera de esa manera.

Hoy la selección mayor de fútbol es un patrimonio de los panameños, no hay otro deporte que contagie tanto como la selección mayor de fútbol. El panameño ha aprendido mucho, hoy se cuestiona todo, lo cual dice mucho de una fanaticada que está metida en este deporte.

El experimento de Julio Dely con algunos suplentes cambió el panorama del equipo, y no es porque éstos sean malos, a Dely Valdés se le aplaude toda la oportunidad que le está brindando a los jóvenes, pero el momento de ellos está como recambio, se vio que la responsabilidad de titulares todavía les cuesta.

La razón la dieron los cambios, Tejada entró y resolvió. Es simple, en el fútbol no hay que inventar nada, todo está inventado: titulares son titulares y suplentes, suplentes.