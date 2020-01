El sacrificio de los jugadores

TIRO A GOL

OPINIÓN

Mis respetos para los jugadores del Chorrillo que el viernes alcanzaron un empate 2-2 contra San Francisco 24 horas después de haber jugado un extenuante partido de la Concachampions ante el Municipal, en el Rommel Fernández.

Los jugadores se tuvieron que sacrificar por su dirigencia y mostraron orgullo.

Pero administrativamente estuvo mal, porque se infringieron las reglas y con ello retrocedimos.

Eso me trajo a la memoria un hecho que se dio hace años cuando dos dirigentes hicieron un pacto con la complicidad de la directiva de la Anaprof en vísperas de una final y pusieron a jugar a un par de jugadores que estaban inhabilitados para estar en la finalísima.

El viernes, la Federación Panameña de Fútbol envió un comunicado lavándose las manos como Poncio Pilatos y señaló a un directivo del Chorrillo como el culpable porque dispuso que su equipo jugara los dos partidos.

La federación tiene buena culpa porque no se amarró los pantalones, ella es la autoridad para decir qué se puede hacer y qué no, no se puede dejar intimidar de ningún dirigente.

Que no se repita.