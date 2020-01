¿A quién le sirvió la fecha FIFA?

Primero digamos que a Panamá no le sirvió, no jugó, como no jugó Guatemala o El Salvador o Trinidad Tobago o Canadá, solo para dejar algunos nombres de Concacaf que no vieron acción este último miércoles, los equipos que van al Mundial sí jugaron todos, y la fecha era para ellos, calentar motores y darle una última oportunidad a los que están en la cuerda floja para la lista de los 23.

Me gustó el segundo tiempo de Ecuador ante Australia, Reinaldo Rueda hizo que los suyos regresaran de un 0-3 en contra y voltearan el marcador a 4-3, estrellaran otro tiro de gol al travesaño y ganaran jugando todo al ataque, la tristeza aún rodea a este equipo luego de la muerte de su máximo goleador, Chucho Benítez, los cuatro goles parecieran ser un aviso de que Ecuador ahora sí está de vuelta y listo. Francia con un Ribery que solo jugó en el complemento tuvo una gran primera parte ante una desdibujada Holanda, Benzema está en forma, Cabaye se ve distinto y junto a Balbuena y Pogba pueden dar que hablar en el Mundial, qué lejos estamos del desastre de Domenech en Sudafrica 2010.

Inglaterra jugó con Sterling-Rooney-Sturridge ante Dinamarca, y aunque solo ganó 1-0, propuso, trato de ser ofensivo, pero me parece que se quedan cortos en la mitad de la cancha, tiene guerreros como Gerrard y Henderson, le falta un genio, un lanzador, nada fácil, y si Wilkshire no regresa bien de la lesión sufrida el miércoles, Hogdson tendrá más problemas.

De Brasil poco que decir, Sudáfrica no propuso mucha batalla, parecían más contentos en que se acabara el juego para tomarse fotos con Neymar Jr. que jugar, el 5-0 es normal; Argentina la tuvo mas difícil en Bucarest, Rumania no fue a buscar souvenirs de Messi, fue a jugar y batallar y dejó un 0-0 solo gracias al arquero Pantilimon, que tapó un cañonazo de Lavezzi sobre el final.

El ensayo de Colombia sin Falcao en el ataque no fue muy alentador, Túnez se defendió, a veces dando de más, pero Ibarbo se fue lesionado, Bacca no metió la que tuvo, Teo estuvo para el colectivo y Ramos falló su gol al final, Pekerman sigue esperando al Tigre, Colombia lo necesita.

México jugó al ataque ante Nigeria, solo las intervenciones de Enyeama y luego Ejide no dejaron gritar gol a los más 62 mil espectadores en Atlanta, aunque podemos decir lo mismo del marco mexicano, Ochoa para mí debe ser el titular en el Mundial, lo demostró el miércoles.

Bien España, bien Chile aunque perdió ante Alemania, adecuados Costa Rica y Honduras en sus victorias... ahora a esperar el fin de mayo para hacer los ajustes, ya con los 23 en cada equipo.... ¡saluuuuuudos!