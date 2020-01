Un técnico triunfador

ENTREVISTA.HERRERA SIGUE REINANDO EN EL BÉISBOL MAYOR.

Con la humildad que lo caracteriza y como todo cubano amante de un buen habano, el técnico Israel Delgado señaló que el tricampeonato logrado en este 2007 en el béisbol mayor panameño, "es para todos los herreranos" y que el triunfo no es solamente de él, sino de todos los integrantes del equipo.

El director cubano, se estrenó con Herrera en 2001 ocupando el tercer lugar, y en ese momento nunca se imaginó que se consagraría como un estratega ganador de tres títulos de manera consecutiva en nuestro país, aunque reconoció que siempre ha contado con jugadores de cartel.

Para 2002 terminó subcampeón, y ya en 2003 ganó su primer título en esta lid en el béisbol istmeño, en lo que fue la Copa Centenario.

Delgado, oriundo de la ciudad de Matanzas, y de 54 años de edad, tuvo un mal año en el 2004 cuando Herrera fue quinto, pues eso no estaba entre sus planes.

Pero eso no lo amilanó, porque en 2005 iniciaría su camino hacia el "tri" que remató esta temporada con la Copa Atlas.

¿Qué significa para usted este tricampeonato y además su cuarto título en total, como director de Herrera?

—Es algo importante para mí, pero más que eso, es un regalo para toda esa afición herrerana que nos respaldó y que creyó en el equipo durante el certamen. A todos ellos gracias porque son algo especial tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.

¿En qué pensaba cuando cayó el último ‘out’ del partido ante Chiriquí?

—Cuando salió esa roleta por segunda base de Jordán [Omar], me dije ‘ya los tenemos’, porque fue floja, Roberto Gutiérrez la aceptó y tiró a primera donde Audes [De León], eso fue algo indescriptible, ya que aunque ya van varios títulos, sentí muchas cosas a la vez, aunque reconozco que me mantuve bastante tranquilo.

¿Cuál fue la clave del éxito?

—La disciplina fue para mí lo más importante, sin embargo, también la unión del grupo, el trabajo previo al torneo y los deseos de triunfo entre otras cosas igualmente fueron vitales para el logro obtenido.

¿Hubo siempre esa fusión entre cuerpo técnico y jugadores?

—Sí. Siempre existió esa armonía entre todos, pero hay que decir que algunas veces existieron pequeñas controversias pero fueron sanadas. Aquí somos una familia y todos aportamos.

En este sentido, Delgado sostuvo que su coterráneo Anselmo Martínez, los locales Jorge Luis Cedeño, Roberto Moreno, Bernardino Moreno y José Manuel Caballero, integrantes de su cuerpo técnico, siempre lo respaldaron, "por lo que les agradezco a todos ellos".

¿Seguirá al frente de la dirección de la novena de Herrera?

—No lo sé. De eso no hemos hablado todavía, pero claro que me gustaría hacerlo, ya que me siento herrerano. Por ahora deseo arribar a esa provincia tras el título logrado en ciudad de Panamá.

Fui llamado a formar parte del cuerpo técnico de la selección de Panamá para los torneo venideros y por el momento no sé cuándo viaje a Cuba nuevamente.