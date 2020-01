‘Mi título es para Panamá’

BOXEO.QUINTO PANAMEñO QUE LOGRA UN TíTULO GALLO.

DUSSELDORF, Alemania. El panameño Anselmo Chemito Moreno se coronó nuevo campeón gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de vencer por decisión unánime al ucraniano Wladimir Sidorenko.

Moreno se convirtió en el monarca número 25 nacido en Panamá y en el quinto que logra un título gallo.

Da gracias a Dios. CELEBRACIÓN. El panameño muestra con orgullo su cinturón, luego de coronarse nuevo monarca mundial gallo de la AMB.

Luego de los 12 asaltos, el sudafricano Stanley Christodolou apuntó 116-113, Juan García Reyes, de España, 116-112 y Francisco Martínez de Nueva Zelanda, marcó 116-112, todos a favor de Moreno.

"Estoy súper contento por esta victoria y es por Panamá; por mi familia y todos lo que me apoyaron", dijo Chemito, quien reconoció que el pleito fue duro por la fuerza de Sidorenko.

"Él es un boxeador muy fuerte y presionó bastante, pero yo hice el trabajo y marqué los puntos para ganar el combate", indicó.

Resumen

El primer asalto fue para el panameño, quien gracias a su velocidad logró sendas combinaciones al cuerpo y rostro del ucraniano, un tanto confundido por el estilo del istmeño.

En el segundo asalto Sidorenko colocó buenos golpes y Chemito en contragolpe trató de sorprender.

El tercero fue el asalto más claro para Moreno en la primera mitad del pleito. Tiró más combinaciones y acertó golpes de fortaleza que pusieron incómodo al entonces campeón mundial. Su velocidad y laterales jugaron un papel importante.

Chemito ganó el quinto, sin embargo, a diferencia del asalto anterior, sus golpes no fueron tan potentes, aunque sí impresionaron a los jueces.

Del sexto al octavo asalto la balanza se inclinó totalmente hacia el lado de Sidorenko.

No mostró un estilo diferente, pero su fortaleza física y un ataque sin cuartel enredaron al panameño, quien también mostró síntomas de cansancio.

Moreno intentaba, en esos asaltos, refugiarse en las cuerdas y caminar por el tinglado para sofocar el ataque del ucraniano, sin embargo, no pudo.

Ya cuando el público panameño que asistió al Burg Wachter Castello, de Dusseldorf, mostraba preocupación por el rumbo del pleito, Chemito Moreno sacó a flote su segundo aire para golpear con rápidas combinaciones a Sidorenko, quien pese a esto, no cesaba su ataque buscando el pleito a corta distancia.

"Yo me sentía confiado de que había ganado la pelea, pero tú sabes como son las votaciones aquí", dijo Chemito. "Recibí un fuerte cabezazo que me abrió una herida que me molestó los últimos asaltos".

Luego del combate Chemito mejoró su marca profesional con 22 victorias (8 nocauts) una derrota y un empate. Sidorenko, mientras tanto, cayó por primera vez en su carrera. Tiene 22 triunfos, dos empates y una derrota.

"Estoy muy feliz, realmente he convertido mi sueño realidad y quiero ya estar en Panama con mi gente", apuntó Chemito. "Voy a llevarle el lunes la corona a la tumba de Celso Chávez (padre), quien me ayudó a inicios de mi carrera".