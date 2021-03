FÚTBOL

Zinedine Zidane insistió ayer en que no planifica nada sobre su futuro y que se concentraba únicamente en su temporada actual como entrenador del Real Madrid.

‘Yo no miro más allá de lo que estoy haciendo ahora. Yo no planifico nada Me anima este año. El resto son discusiones que no puedo diseñar”, dijo.