El drama de Neverland

Ana Teresa Benjamín abenjami@prensa.com Alguien le debería decir a Michael Jackson que, en sus circunstancias, le convendría cerrar la boca.

Acusado de nueve cargos de pederastia -siete que lo acusan de cometer actos lascivos con menores, y otros dos que se refieren a la administración de alcohol a un menor con el propósito de abusar de él- la cadena de televisión CBS comenzó desde el viernes 26 de diciembre a difundir extractos de la entrevista que el llamado "rey del pop" otorgó a la televisora en un hotel de Los Angeles.

Y claro, CBS está aprovechándose de su exclusiva, de las ganas que tiene Michael de defenderse, hasta de su ingenuidad... Porque hay que ver que, con los cargos que pesan sobre él, lo peor que se le podría ocurrir decir a Michael es que dormir con niños no tiene nada de malo.

"No dije que durmiera en esa cama. Pero incluso si durmiera en ella, está bien. No hago nada sexual con un niño", declaró Michael cuando, con toda la malicia reporteril, se le preguntó si volvería a compartir su cama con niños. Ahora aquella afirmación circula por todos los tugurios de la red. Y a ella hay que agregarle todo el morbo que esas palabras tienen en la boca de este excéntrico hombre de 45 años que, no solo se ha puesto más blanco con el paso de los años, sino que ha admitido sentirse más a gusto entre los niños. (Bendito morbo... Michael, mejor calla).

Lejos está el tiempo en que el pequeño Michael hizo vibrar al mundo de la música cuando de su garganta infantil emergió Ben , su primer solo convertido en hit.

Ahora, su futuro mediato tiene como escenografía la sala de audiencia de la corte de Santa María (California, EU) en la que deberá presentarse el 16 de enero para escuchar los cargos en su contra. De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena de 20 a 24 años de prisión.

En el acta de acusación -que también se pasea rampante por internet- se precisa que entre el 7 de febrero y el 10 de marzo de 2003, "de manera intencionada, ilícita e impúdica (Jackson) cometió actos obscenos y lascivos en el cuerpo y ciertas partes y miembros" del niño, "con la intención de despertar, atraer y gratificar la lujuria, la pasión y los deseos sexuales" del menor.

La información disponible señala que la víctima de la (supuesta) lascivia de Michael es un niño de 12 años, enfermo de cáncer, que soñaba con conocer al artista. La amistad entre ambos fructificó y Michael invitó al niño a su tierra de Nunca Jamás. Allí -según diría después el chico- fue drogado antes de sufrir abuso sexual.

Jackson ha dicho -sí, también en su entrevista a la CBS - que el menor fue manipulado por sus padres. "Se convirtió en una cuestión de dinero... es exactamente lo que ocurrió", señaló, pero la familia ya ha dicho que no quiere verdes.

Lo curioso aquí es que Jackson ya enfrentó cargos similares en 1993 por un muchacho que también era visitante frecuente de Neverland, aunque el caso no prosperó porque la víctima decidió -después de cobrar varios millones de dólares- no testificar contra el cantante. Hoy día, sin embargo, Jackson no está en condiciones de pagar otro paquetito como este.