En duda pago de salarios de la UP

Tal información la brindó el rector Gustavo García de Paredes, quien añadió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presta ayuda a esa institución a fin de concretar el mencionado crédito que destinará 1.3 millón de dólares para cancelar salarios a profesores que no han recibido sus emolumentos después de haber prestado sus servicios durante un año.

Según García de Paredes, para hoy martes se tiene prevista una reunión entre autoridades universitarias, personal administrativo y docente con el fin de explicarle la situación nacional, internacional y financiera de esa entidad. La reunión será en el domo de la UP en Curundú.

El rector, en declaraciones previas, dijo que las finanzas de la UP estaban en rojo y aseguró que esa precaria situación es consecuencia de la mala distribución del presupuesto que se dio en la administración que le antecedió.

En agosto pasado, el Ministerio Público recibió una copia del informe de un grupo de auditores de la Contraloría sobre el desvío de fondos de la UP, superior a los 2.3 millones de dólares y que incluía el pago de ajustes a salarios de administrativos.

Según áudito practicado por la Contraloría, la UP no cumplió con las normas establecidas para el traslado de 2 millones 342 mil 662 dólares con 59 centésimos y con ello se cometió una ilegalidad al usar fondos en obligaciones no presupuestadas.

A juicio de la Contraloría, hubo anomalías en estas operaciones que se hicieron de manera sistemática con la finalidad de nombrar más funcionarios que lo permitido en el presupuesto asignado.

García de Paredes dijo que las demandas de ajustes salariales de los administrativos, que fue motivo de una huelga, fueron satisfechas y guardó esperanza de poder superar esta nueva crisis.