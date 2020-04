$400 millones en primas suscritas hasta marzo

PRIMAS SUSCRITAS

El mercado de seguros cerró el primer trimestre del año con un crecimiento de 3.5%. El total de primas suscritas por las empresas agremiadas en la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), que representa al 99.1% del sector, ascendió a $400.1 millones, lo que supone un aumento de $13.5 millones en comparación a los $386.6 millones del mismo periodo de 2019.

El crecimiento fue impulsado por el ramo de fianzas, que cerró en $48.5 millones, un 63.9% sobre los $29.6 millones del periodo anterior; por el ramo de incendio, que llegó a $46 millones, $4.8 millones más que entre enero y marzo de 2019; y por el ramo de colectivo de vida, que pasó de $55.4 millones en 2019 a $59.6 millones este ejercicio.

El efecto Covid-19

Aunque las cifras tienen cierto retraso por la demora en la presentación de reclamaciones, la industria ya maneja los primeros datos de los reclamos presentados a consecuencia de la enfermedad Covid-19.

Según las cuentas reportadas hasta el 10 de abril, en pólizas de vida la industria ha pagado $890,000 por 34 casos, de los cuales 20 corresponden a seguros colectivos y 14 a pólizas individuales.

Por su parte, en reclamos de salud se han pagado $1.1 millones por un total de 75 reclamos. En algunos casos particulares, la cuenta por ingresos hospitalarios ha superado los $100,000.

El presidente de la junta directiva de la Apadea, Arturo Sáenz, advirtió de un aumento en el costo que aplican los hospitales por pacientes en cuidados intensivos, que en algunos casos ha llegado al 40% respecto a los costos antes de la pandemia. “Se entiende que debe haber un incremento porque tienen que tener más protección del personal de salud, pero el aumento ha sido muy fuerte”, apuntó.

Estas son las primeras cifras de siniestros que maneja la industria. Se espera que con el paso de los días, conociendo que el número de contagios y fallecidos va en aumento, las compañías recibirán nuevos reclamos.

Aunque en los contratos de las pólizas de salud se suele aplicar una exclusión en caso de declararse una epidemia o una pandemia, las aseguradoras que integran la Apadea decidieron cubrir a sus clientes los gastos médicos generados por el nuevo coronavirus.

“La exclusión era para salud y se tomó la decisión de no dejar desprotegidos a nuestros asegurados”, comentó Sáenz.

En términos generales, la siniestralidad no se ha visto elevada sustancialmente en el ramo de salud porque los procedimientos que no eran urgentes no vinculados a la pandemia han sido pospuestos en muchos casos.

Sí se ha notado una caída en la siniestralidad generada en el ramo de autos, debido a las progresivas medidas de distanciamiento social y confinamiento decretadas por el Gobierno desde que se conoció el primer caso en el país, el pasado 9 de marzo.

En cuanto a las primas generadas, el ramo de autos experimentó una caída de 22% en el mes de marzo y de 11% en el acumulado del trimestre.

En concreto, se suscribieron primas por $67 millones en los tres primeros meses del año, $8.4 millones menos que los $75.4 millones facturados entre enero y marzo de 2019. Según Sáenz, el ramo se ve impactado por la caída de la venta de autos nuevos y por la reducción de coberturas de algunos asegurados, que optan por mantener solo la cobertura de daños a terceros.

Para el presidente de la Apadea, en una coyuntura como la actual, “un factor crítico para todo el mercado asegurador es la conservación de cartera”, para lo cual las compañías y el regulador están tomando medidas.

Anuncian descuentos en primas de autos para abril y mayo

Durante la semana pasada, nuevas aseguradoras anunciaron medidas de alivio para sus clientes de autos.

Internacional de Seguros aplicará un descuento de 35% en las primas de abril y mayo a todos los asegdurados individuales con vehículo de uso particular que cuentan con cobertura de colisión y que estén al día con sus pagos hasta el 29 de febrero.

Además, a los doctores que se encuentren manejando desde o hacia el lugar de trabajo en asistencia del Covid-19 y sufran un accidente, se les exonerará del pago de deducible.

Por su parte, Mapfre aplicará un 45% de descuento en las primas de abril y mayo a los asegurados individuales con cobertura completa. El descuento se aplica automáticamente a las pólizas existentes que se encuentren al día al 31 de marzo y se extenderá a los asegurados que se pongan al día a esa fecha durante los meses de abril y mayo.