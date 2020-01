AIG, decidida a salir de Taiwan

LOS RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGAR LA AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

American International Group Inc (AIG) declaró ayer sentirse confiado de lograr la aprobación regulatoria para su venta por 2 mil 200 millones de dólares de la unidad taiwanesa Nan Shan Life a un grupo encabezado por China Strategic.

La atribulada aseguradora estadounidense dijo además que no tiene planes de vender esos activos a ningún tercero. AIG recaudará dinero por la venta de parte de sus activos internacionales para devolver la ayuda que le proporcionó el Gobierno estadounidense como parte de su rescate durante el clímax de la crisis financiera.

La venta de Nan Shan Life, que se prolonga por ya 10 meses, no ha logrado pasar por las pruebas regulatorias, en medio de la preocupación de que el grupo comprador, encabezado por China Strategic, sea apoyado por dinero chino y que le falte experiencia en el negocio de los seguros o la capacidad de recaudar fondos para operaciones futuras.

Pero la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwan inició una revisión final de la adquisición del grupo a comienzos de mes y tomará la decisión sobre la venta “lo antes posible,” según reveló un funcionario.

AIG extendió previamente el plazo fatal para la venta a mediados de octubre.

“AIG no tiene intención de vender su participación a ningún otro tercero, y, por ejemplo, no recibirán una oferta de Chinatrust,” dijo AIG. Chinatrust Financial Holding Co, la principal emisora de tarjetas de crédito, había pujado originalmente por Nan Shan el año pasado, pero perdió frente a un consorcio en el que participaron China Strategic y Primus Financial.