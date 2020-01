Actividad turística repuntó en el 2003

Durante el 2003, entraron al país -según cifras preliminares del Instituto Panameño de Turismo (IPAT)- 865 mil 142 visitantes, lo que representa un incremento de 8.12% en relación con los visitantes que ingresaron en el 2002, que fueron 800 mil 161 personas. (Ver gráfica).

La mayoría de los visitantes que ingresaron al país en el 2003, lo hicieron a través del aeropuerto internacional de Tocumen (52.52%). El resto lo hizo por medio de los puertos (39.63%) y la frontera Panamá-Costa Rica o Paso Canoa (7.85%).

Octubre -el mes previo a la conmemoración del Centenario- ingresaron al país 74 mil 651 visitantes, lo que representa un incremento de 41.6% en relación con octubre del año pasado. En noviembre, en tanto, entraron 85 mil 347 visitantes, 19.6% más que en igual mes del 2002. Diciembre, según las cifras preliminares del IPAT, habría sido el mes en el que ingresaron más persoans al país: 93 mil 505 visitantes.

En lo que respecta al ingreso de divisas, este fue de unos 750 millones de dólares ó 10.49% más que los 678.8 millones de dólares que los ingresos aportados en el 2002.

El sector se vio beneficiado en buena medida por el auge de los tres principales puertos de cruceros del país: Colón 2000 y Cristóbal, en la costa atlántica, y Fuerte Amador Resort & Marina, en Isla Flamenco, Amador. En la presente temporada, que se inició a finales de septiembre del 2003 y terminará en abril del 2004, se espera que lleguen unos 170 cruceros y 215 mil pasajeros, 50 mil más que en la temporada anterior, cuando llegaron 147 barcos a Panamá.

El IPAT calcula que cada pasajero de crucero gasta entre 95 y 125 dólares, lo que para el país representa un beneficio económico de unos 20.4 millones de dólares.

Aunque -según indican las cifras del IPAT- en los meses previos a la celebración del Miss Universo no se registró un incremento en la entrada de turistas -en mayo del 2003 entraron 6.3% menos visitantes que en igual mes del 2002 y en junio, esa caída fue de 1.4%-, Panamá "ganó" con los once minutos de imágenes turísticas que fueron transmitidas durante la final del concurso, el 3 de junio. El IPAT calculó en 9 millones de dólares el costo de esos once minutos de promoción. Justo la misma cantidad que le costó a Panamá organizar el Miss Universo, repartidos así: 5 millones de dólares en el pago de la franquicia a la organización que encabeza Donald Trump y 4 millones para el funcionamiento del comité organizador del certamen.

Pero el IPAT también tuvo que enfrentar algunos escollos. Este año, no se pudo adjudicar la continuación de la campaña de promoción de Panamá en los mercados internacionales (a un costo de 9 millones de dólares en pautas), porque las autoridades competentes no autorizaron el segundo llamado a licitación, luego de que el IPAT decretara desierta la primera convocatoria, en la que participaron cuatro consorcios (entre ellos BBDO/Ketchum, quien desarrolló la primera parte de la campaña).