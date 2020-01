Acusan a directivos de transacciones ilícitas

ACCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA EN CASO DE FINANCIAL PACIFIC

Pese a las prohibiciones de la ley, la casa de valores Financial Pacific abrió con dinero de sus clientes no menos de 26 contratos a plazo fijo en la Cooperativa de Ahorro y Créditos de la Caja de Seguro Social (Coacecss), que en ese momento se encontraba intervenida por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop).

La anterior información está contenida en la denuncia penal que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) presentó el pasado martes ante el Ministerio Público, en la que acusa a los directivos de la empresa por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos, estafa y blanqueo de capitales.

Según la denuncia, los directivos de Financial Pacific figuraron como los representantes ante Coacecss en todos los contratos de apertura de depósitos en dicha cooperativa y constituyeron la empresa Financial Forex (no revelada como relacionada a la casa de valores), para abrir cuentas y recibir transferencias del Cayne Internacional Bank de Belice, el cual, a su vez, mantenía cuentas de inversión en esa casa de valores, que fueron invertidas en plazos fijos en Coacecss.

En el documento se indica que cuando el banco solicitaba el dinero correspondiente a las inversiones, la casa de valores cumplía con los pagos, pero comprometiendo los fondos de otros clientes. Además, en la denuncia la SMV incluyó como pruebas los resultados de varias auditorías independientes, que dan cuenta de que ya en 2011 la casa de valores manejaba dinero que no podía sustentar, a pesar de lo reportado oficialmente por su administración.

También se señala que algunos de esos fondos fueron emitidos a favor de personas o empresas no relacionadas con la casa de valores y que el monto de dichos movimientos asciende a $7.5 millones.

A la vez, que se detectaron que algunos estados de cuenta contenían información no veraz.

El caso de Financial Pacific ha tomado un nuevo giro, ahora que la Cámara Panameña del Mercado de Valores (Capamec) ha decidido rescindir la membresía de Financial Pacific con esta entidad.

Capamec es una organización conformada por los principales agentes de mercado de la plaza local.

La resolución, firmada por la presidenta de la organización financiera, Patricia Boyd, indica que Capamec ve “de forma positiva” las actuaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Capamec también instó a Financial Pacific a “cooperar y tomar las acciones pertinentes” para “salvaguardar los intereses de los inversionistas”.

