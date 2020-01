Adidas reduce pronóstico de utilidades

ZAPATOS DEPORTIVOS.

Adidas AG, el segundo fabricante mundial de artículos deportivos, recortó su pronóstico de ganancias para el 2007 por un aumento en los gastos para revitalizar su marca Reebok, lo que causó la mayor caída de sus acciones en más de cinco años.

Los beneficios aumentarán 15% el año próximo, por debajo de la proyección previa de 20%, dijo la empresa con sede en Herzogenaurach, Alemania, en su declaración de ganancias de tercer trimestre.

La publicidad, los nuevos productos y el crecimiento en los mercados emergentes para Reebok causarán una subida de los costes, dijo Adidas, que proyecta un gasto en la marca de 64 millones de dólares el año próximo.

El jefe ejecutivo, Herbert Hainer, pagó 3 mil 800 millones de dólares por Reebok International Ltd. en un intento de ponerse a la par con Nike Inc. La adquisición perjudica la rentabilidad de Adidas porque los márgenes son más estrechos en América del Norte, que es el mercado principal de Reebok. "Claramente no están alcanzando sus objetivos para Reebok", dijo Mark Josefson, un analista de Kepler Equities en Fráncfort que da una recomendación de "mantener" a las acciones de Adidas. Reebok fue la principal causa de una contracción de 3.6 puntos porcentuales del margen bruto, un indicador de rentabilidad.